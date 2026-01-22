Qinhuai Fener Festivali Nanjing\'de Başladı

NANJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- 40. Qinhuai Fener Festivali, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de başladı. Festivalin ışıklandırma töreni çarşamba günü Bailuzhou Parkı'nda gerçekleştirildi. Ziyaretçiler festival kapsamında Qinhuai Nehri çevresindeki çeşitli sergi alanlarını da ziyaret edebilecek.
