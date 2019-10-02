"QNB Finansbank KOBİ'leri 1 milyar TL'den fazla maliyetten kurtaracak"
1 saat önce
QNB Finansbank Genel Müdürü Güzeloğlu, "KOBİ'leri 1 milyar liradan fazla bir maliyet yükünden kurtaracağız. KOBİ'lerin bu desteğimize teveccüh göstereceğine inanıyor, bu doğrultuda 2021 yılı itibarıyla 100 bin adet KOBİ ile dijital köprü aracılığıyla çalışmayı hedefliyoruz.
QNB Finansbank Genel Müdürü Güzeloğlu, "KOBİ'leri 1 milyar liradan fazla bir maliyet yükünden kurtaracağız. KOBİ'lerin bu desteğimize teveccüh göstereceğine inanıyor, bu doğrultuda 2021 yılı itibarıyla 100 bin adet KOBİ ile dijital köprü aracılığıyla çalışmayı hedefliyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:31
Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü: 3 kilosu 10 TL Otomotiv devi Volkswagen Manisa'da şirket kurdu Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum