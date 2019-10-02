"QNB Finansbank KOBİ'leri 1 milyar TL'den fazla maliyetten kurtaracak"

QNB Finansbank Genel Müdürü Güzeloğlu, "KOBİ'leri 1 milyar liradan fazla bir maliyet yükünden kurtaracağız. KOBİ'lerin bu desteğimize teveccüh göstereceğine inanıyor, bu doğrultuda 2021 yılı itibarıyla 100 bin adet KOBİ ile dijital köprü aracılığıyla çalışmayı hedefliyoruz." dedi.