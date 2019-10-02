Son Dakika Haberleri: "QNB Finansbank KOBİ'leri 1 milyar TL'den fazla maliyetten kurtaracak"
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"QNB Finansbank KOBİ'leri 1 milyar TL'den fazla maliyetten kurtaracak"

1 saat önce

QNB Finansbank Genel Müdürü Güzeloğlu, "KOBİ'leri 1 milyar liradan fazla bir maliyet yükünden kurtaracağız. KOBİ'lerin bu desteğimize teveccüh göstereceğine inanıyor, bu doğrultuda 2021 yılı itibarıyla 100 bin adet KOBİ ile dijital köprü aracılığıyla çalışmayı hedefliyoruz.

QNB Finansbank Genel Müdürü Güzeloğlu, "KOBİ'leri 1 milyar liradan fazla bir maliyet yükünden kurtaracağız. KOBİ'lerin bu desteğimize teveccüh göstereceğine inanıyor, bu doğrultuda 2021 yılı itibarıyla 100 bin adet KOBİ ile dijital köprü aracılığıyla çalışmayı hedefliyoruz." dedi.

Finansbank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:31 
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