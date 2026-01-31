Queen for Strings Konseri Büyük İlgi Gördü

Müzik grubu "Queen for Strings", dünyaca ünlü rock grubu Queen'in hafızalara kazınan eserlerini yaylı çalgılar eşliğinde sahneye taşıdı.
CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda gerçekleştirilen konserde Queen repertuvarı, klasik müzik ile rock müziği bir araya getiren özel düzenlemelerle seslendirildi.
Yaylı çalgıların tınılarının modern enstrümanlarla buluştuğu gecede, grubun sevilen parçaları dinleyicilerin beğenisine sunuldu.
Konserin vokalisti Zerrin Mete, şarkıları seslendirmeden önce dinleyicilere eserlerin hikayeleri hakkında bilgi verdi.
Programın sonunda grup, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
