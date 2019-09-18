Son Dakika Haberleri: Rabia Çetin'in Euronews'te yayınlanan haberine Musa Anter gazetecilik ödülü
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Rabia Çetin'in Euronews'te yayınlanan haberine Musa Anter gazetecilik ödülü

1 saat önce

Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik ödüllerini dağıtıldı. Euronews'ten Rabia Çetin "Kimliği olduğu halde sınır dışı edilen Suriyeli sığınmacının El Nusra bölgesine gönderildiği iddiası" haberiyle Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü

Rabia Çetin'in Euronews'te yayınlanan haberine Musa Anter gazetecilik ödülü, System.String[]

Yirmiyedincisi düzenlenen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik ödüllerini dağıtıldı. Euronews'ten Rabia Çetin "Kimliği olduğu halde sınır dışı edilen Suriyeli sığınmacının El Nusra bölgesine gönderildiği iddiası" haberiyle Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.


5 ayrı dalda verilen ödüllerde Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kanbal'ın "Kayyum danışmanının 246 bin TL'lik rüşvet çarkı hesap dökümlerine yansıdı" haberiyle, BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in "274 çocuk doğum yaptı" haberi Türkçe haber dalında birincilik ödülüne layık görüldü.

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Musa Anter, El Nusra, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:45 
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