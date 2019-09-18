Rabia Çetin'in Euronews'te yayınlanan haberine Musa Anter gazetecilik ödülü
1 saat önce
Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik ödüllerini dağıtıldı. Euronews'ten Rabia Çetin "Kimliği olduğu halde sınır dışı edilen Suriyeli sığınmacının El Nusra bölgesine gönderildiği iddiası" haberiyle Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü
Yirmiyedincisi düzenlenen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik ödüllerini dağıtıldı. Euronews'ten Rabia Çetin "Kimliği olduğu halde sınır dışı edilen Suriyeli sığınmacının El Nusra bölgesine gönderildiği iddiası" haberiyle Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.
5 ayrı dalda verilen ödüllerde Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kanbal'ın "Kayyum danışmanının 246 bin TL'lik rüşvet çarkı hesap dökümlerine yansıdı" haberiyle, BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in "274 çocuk doğum yaptı" haberi Türkçe haber dalında birincilik ödülüne layık görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:45
Zürih polisinin başlattığı #TetrisChallenge dünyaya yayılarak, çılgınlığa dönüştü Netanyahu, sandık çıkış anketlerine göre koalisyon için gerekli çoğunluğu elde edemedi Meksika'da uyuşturucu savaşlarında öldürülüp mezarlara gömülen 41 ceset bulundu Market çalışanları, yanlış yere park eden sürücünün arabasını alışveriş sepetleriyle sardı