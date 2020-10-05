Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İngiltere'nin Leicester City kulübünde bulunan Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal ile geçici transfer sözleşmesi imzaladı. - İSTANBUL
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