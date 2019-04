Racing Jenerasyonu

Sezonun en acayip olaylarından biriydi, o zamanki lig sonuncusu Guingamp 'ın son beş sezonun Lig Kupası şampiyonu PSG'yi kupadan elemesi. Hem de Parc des Princes'te... Bilirsiniz, PSG sezona Fransa 'daki üç kupayla başlıyor bir süredir; başka biri kazanırsa da aslında PSG kaybediyor birilerine. Araya giren takım sayısı çok nadirdir son yıllarda; ki onlardan bir tanesi de Guingamp'tı, 2014'teki Fransa Kupası şampiyonluğuyla. Guingamp 2011'de Fransa İkinci Ligi'ne çıkmış, üç sene sonra da ligde orta sıraların takımıyken, Fransa'nın en büyük ikinci kupasını müzesine götürmüştü.Moussa Diaby hariç tam kadro bir PSG'yi, deplasmanda, hem de penaltı kaçırdıkları bir maçta başka iki penaltıyla geriden gelerek eledi Guingamp Ocak'ta. Jocelyn Gourvennec'e yapılan "Joce Mourinho " yakıştırmaları biraz daha keyifle söylenmeye başladı. Sonra Guingamp, Jardim'in dönüşüyle toparlanan Monaco'yu bu kez 2-0'dan dönüp penaltılarla eledi ve finale çıktı. İki büyük favoriyi eleyen takımın kupayı bir şekilde hak ettiğini söylemeye başlamıştı herkes. Strasbourg'un da aşağı kalır yanı yoktu. Arka arkaya Lille, Marsilya ve Lyon 'u elemişler, ligin en mütevazı üst düzey performansını çıkarıyorlardı sezon içinde. Onlar da hak etmişti, evet; hele ki Guingamp'ın eski kader arkadaşı ve onlardan daha fazla acı çekmiş bir kulüp olarak...2000'li yılların sonunda Fransa'nın en büyük gayrımenkul yatırımcılarından Philippe Ginestet'nin satın aldığı takım, 100. yılı olan 2006'dan itibaren kontrolsüz yatırımlarla büyümeye çalışıp, sükse yapmak için büyük isimleri kullanmaya başladı. Şimdiki PSG'nin çok az paralısını düşünün: J-P Papin takımın başına geldi, gelir gelmez takımı Ligue 1'e çıkardı. Ancak başkanın yapmak istediği şeyler ona o kadar mantıksız geldi ki, "içsel birtakım problemleri" öne sürerek takımdan ayrıldı. Başkanın sürekli işe karışması ve para kontrolünün tam standarda oturtulamaması doğal olarak Papin'in yerine gelen Jean-Marc Furlan'ın işini zorlaştırdı. Furlan'ın takımı son 50 yılın en kötü performansıyla, arka arkaya 11 yenilgi alarak ligden düştü. Ertesi sezon yeniden deneme kararı aldı başkan ve Furlan, ancak son hafta Montpellier 'ye yenilip dördüncü sırada kaldılar ve başkan “Ben ikinci lig takımının başında olmak için bu işe girmedim.” diyerek 2009'da hisselerini Strasbourg efsanesi eski oyuncu Leonard Specht'e sattı.Specht, kendisi gibi kulübün sembollerinden, Arsene Wenger 'in de mentörü olarak bilinen bir başka Strasbourg'lu, takımı daha önce iki kez çalıştırmış fakat bayağı yaşlı olan ve üç senedir takım çalıştırmayan Gilbert Gress'i takımın başına getirdi. Fakat sezonun ilk maçında içeride Chateauroux önündeki 2-1'lik mağlubiyetin ardından, kendisine anlaştığı şartları sağlamadığı için maç sonu basın toplantısında başkan Specht'e laf çarpan Gilbert Gress hemen takımdan kovuldu. Aynı zamanda onu takımın başına getiren Specht'in de istifası istendi. Yani sezonun ikinci maçı öncesinde takımın hem başkanı hem de teknik direktörü değişti.Ginestet başkan olarak takıma geri dönerken Jean-Marc Furlan çoktan Nantes 'la anlaşmıştı. “Bu saatten sonra kimseyi bulamayabiliriz.” endişesiyle, daha önce sadece Brest'i yarım sezon yönetme tecrübesi bulunan ve o sırada takımın kaleci antrenörlüğünü yürüten Pascal Janin teknik diretörlüğe getirildi. O sezon Guingamp ile birlikte üçüncü lige düşen Strasbourg için işler daha büyük bir felakete gidecekti.Üçüncü lige düşen takımdan kaçan hissedar ve başkan Ginestet'nin yerine 2010-2011 sezonunda beş kişi geldi. Hepsi kaçtı. Borçlar ve oyuncu maaşlarının ödenememesi yeteri kadar sıkıntı yaratırken, sonraki sezon takımın üç puan farkla Guingamp'ın arkasında dördüncü olup Ligue 2'ye çıkamaması herkesin moralini bozdu. Sezonun bitişiyle beraber sponsorlarını da kaybeden Strasbourg, 17 Temmuz'da mahkeme kararıyla lisansını kaybetti ve Üçüncü Lig'e kendilerinin yerine AS Cherbourg'un alınmasıyla beraber ligsiz kaldı.Sonrasında iş Keller kardeşlere geldi. İkisi de daha önce Strasbourg'da futbol oynamış olan Marc ve François Keller, takımı devraldıktan sonra Fransa Futbol Federasyonu 'na kulübü “reset”lediklerini, her şeyi yeniden kurup takımı beşinci ligden başlatmak için izin istediklerini anlattılar. CFA C Grubu'ndan başlayan Strasbourg iki sene üst üste şampiyon olup önce üçüncü lige, ardından 2015-16 sezonunda Ligue 2'ye çıkmayı başardı. Yalnızca bir sezon sonra Ligue 1'e dönen takım, önce geçen sezon bir puanla ligde kaldı, şimdiyse ligin ortalarında, güvende ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde olacak."Yedi yıllık bir çabanın ve asla pes etmemenin ardından gelen bu başarıyı şehrimizin asla unutmamasını istiyorum." diyordu maç sonrası başkan Marc Keller. "Amatör seviyeden dünya devlerinin olduğu bu lige çıkarken yaşadığımız her şey bize çok şey öğretti ve bunların her biri sayesinde buradayız. Alsas'taki tüm insanların onuru bu takım ve biz son yedi yılda yaptıklarımızla inanıyorum ki bir jenerasyonun kalbine dokunduk. Bu tarif edilemez."Keller kardeşlere göre “Alsas Bölgesi ekosisemine” uyumlu, sakin ama tutkulu bu kulüp yalnızca böyle oyuncu ve antrenörlerle çalışıyor. Başarı da buradan geliyor.RC Strasbourg Alsace, 2019 Fransa Lig Kupası'nda bundan sekiz sezon önce beraberce Ligue 2'den CFA'ya düştüğü rakibi Guingamp'ı penaltılarla geçerek, iflasından yedi yıl sonra yeni kulübün ilk büyük kupasını ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Yeni kulüp arayan underdog sevenlere...