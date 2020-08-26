Radikal Okulları Bornova Kampüsü hizmete açıldı - Son Dakika

Radikal Okullarının Bornova kampüsü törenle hizmete açıldı.
Açılışta konuşan Radikal Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Erdal Avcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde birçok şeyin değişiklik gösterdiğini belirtti.
Süreç içinde mesleklerine sahip çıktıklarının aktaran Avcı, "Eğitimci kimliğimizi koruduk, eğitimci olmanın erdemini paylaştık, büyüttük." dedi.
Zorlu şartlar altında bir eğitim kurumunu hijyen ve fiziki esasları gözeterek inşa ettiklerini belirten Avcı, kuruldukları günden bu yana eğitimden kazandıklarını eğitime yatırdıklarını söyledi.
Avcı, yeni bir kampüs açmaktan dolayı memnuniyet duyduğuna değindi.
Açılışa, Vali Yardımcısı Erhan Günay, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile diğer ilgililer katıldı.