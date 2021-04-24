Radyo Günebakan 23 Nisan'da çocuklara özel programlar yayınladı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Radyosu "Radyo Günebakan", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara özel hazırlanan içerikleri yayınladı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yayın hayatına başlayan "Radyo Günebakan", anlamlı gün ve gecelere özel yayınlarına devam ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda radyodan bu güne özel 09.00-21.00 saatleri arasında çocuklara özel programlar yayınlandı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği neticesinde Edirne merkezde yer alan ilkokullarda çocukların hazırlamış olduğu şiir, şarkı, mesaj, cıngıl ve anonsların yanı sıra kurum çalışanlarının çocukları da özel kayıtlar ve içeriklerle radyo aracılığıysa sevinçlerini paylaştı.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarının hazırlamış olduğu konser de dinleyicilerin beğenisine sunuldu.