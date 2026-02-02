Radyonun Yıldızları'nda Onur Ödülleri Açıklandı

Esenler Belediyesi tarafından 13 Şubat Dünya Radyo Günü'ne özel olarak düzenlenen Radyonun Yıldızları'nda "Onur Ödülü" sahipleri açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk ile eserleri ve müzikal duruşuyla hafızalarda yer edinen Fatih Kısaparmak'a "Onur Ödülü" takdim edilecek.

Geleneksel hale gelen ve her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen ödül gecesi, 15 Şubat'ta Esenler'deki Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Geçen yıl "Radyo Vefadır" temasıyla gerçekleştirilen Radyonun Yıldızları, bu yıl radyonun geçmişine ve taşıdığı kültürel mirasa vurgu yaparak "Radyo Hafızadır" temasını odağına alıyor. Tema doğrultusunda hazırlanan ödül gecesi, radyonun kuşaklar arasında kurduğu bağı ve yıllar boyunca biriken hatıraları yeniden hatırlatmayı amaçlıyor.