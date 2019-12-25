Radyoterapi ile kanserde hayat süresi uzuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Radyoterapi ile kanserde hayat süresi uzuyor - Son Dakika

Radyoterapi ile kanserde hayat süresi uzuyor

6 saat önce

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Kemal Ekici, yeni teknolojik gelişmelerin radyoterapiye entegre edilmesiyle kanser hastalarında hayat süresinin uzadığını söyledi.

Radyoterapi ile kanserde hayat süresi uzuyor, System.String[]

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Kemal Ekici, yeni teknolojik gelişmelerin radyoterapiye entegre edilmesiyle kanser hastalarında hayat süresinin uzadığını söyledi.


Kanser tedavisinde teknoloji odaklı bir bölüm olan radyoterapinin yıldızı, tıp dünyasında giderek parlıyor. VM Medical Park Bursa Hastanesi Radyasyon Onkolojisi (Radyoterapi) Uzmanı Uzm. Dr. Kemal Ekici, radyoterapi tekniklerinin özellikle son yıllarda bilgisayar ve mühendislik alanındaki gelişmelere paralel ilerleme kaydettiğini söyledi. Radyolojideki görüntüleme yöntemlerinin ileri teknolojiyle radyoterapiye entegre edilmesinin hastalarda çok faydalı sonuçlar sağladığını vurgulayan Uzm. Dr. Ekici, "Yoğunluk ayarlı radyoterapi, volümetrik ark tedavisi, görüntü rehberliğinde radyoterapi, stereotaktik ablatif radyocerrahi, adaptif radyoterapi, 3 boyutlu brakiterapi ve proton terapi gibi son yıllardaki gelişmeler, radyoterapide çığır açmıştır. Ayrıca intraoperatif radyoterapi, 3 boyutlu brakiterapi, partiküler radyoterapi ve hipertermi de uygulanan tedavi yöntemleri arasında yer alıyor" dedi.


Radyoterapi tekniklerindeki ilerlemelerin, bilgisayar ve mühendislik alanındaki gelişmelerin ürünü olarak ortaya çıktığını da kaydeden Uzm. Dr. Kemal Ekici, radyoterapinin hedefleri ve geldiği nokta ile ilgili şunları söyledi: "Radyoterapide hedef, kanserli dokuyu yok edip kontrol altına almanın yanı sıra, tümöre komşu organları da koruyarak yan etkileri azaltmaktır. Yoğunluk ayarlı radyoterapinin baş boyun kanserlerinde hayat süresini uzattığı, tedavi yan etkilerini azalttığı ve buna bağlı olarak hayat kalitesini artırdığı klinik çalışmalarda kanıtlanmıştır. Proton terapi de dünya genelinde yeni uygulamaya giren bir tedavi yöntemi olup ön çalışmalarda faydaları oldukça dikkati çekicidir. Ülkemizde de hemen hemen çoğu merkezde bu radyoterapi tekniklerinin çoğu uygulanabilmektedir. Radyoterapi, kanser tedavisinde teknolojiyi en fazla kullanan yöntemlerden biridir. Gelecek yıllardaki gelişmeler ve klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler, yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır." - BURSA

Kemal Ekici, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin, 5 generali görevden aldı
Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor 350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı

Son Dakika Haberleri
19:36 Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (9) - Son Dakika
19:36 Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika
19:35 DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika
19:34 Amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
19:32 Şule Çet davasında hükmün gerekçesi açıklandı - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:44 Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 19:36:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Radyoterapi ile kanserde hayat süresi uzuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]