Son Dakika Haberleri: "Raf fiyatları ile kasa fiyatları örtüşmemektedir"
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"Raf fiyatları ile kasa fiyatları örtüşmemektedir"

48 dakika önce

Tüketici Hakları Derneği Zonguldak Şube Başkanı Ali Topaloğlu, "En çok şikayet aldığımız bir konuda ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatları örtüşmemektedir.

Tüketici Hakları Derneği Zonguldak Şube Başkanı Ali Topaloğlu, "En çok şikayet aldığımız bir konuda ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatları örtüşmemektedir. Tüketicilerimiz ürün alırken bu konuya dikkat etmeli ve verilen fişleri kontrol etmelidir." dedi.
Topaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük marketlerden ürün satın alırken vatandaşların bazı konulara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Alınan ürünlerin son kullanım tarihine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Topaloğlu, şöyle konuştu:
"En çok şikayet aldığımız bir konuda ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatları örtüşmemektedir. Tüketicilerimiz ürün alırken bu konuya dikkat etmeli ve verilen fişleri kontrol etmelidir. Eğer raf fiyatıyla kasa fiyatı tutmuyorsa bir başka deyişle kasa fiyatı raf fiyatından yüksekse, tüketicilerimiz sadece raf fiyatını ödeyerek, ürünü satın alabilirler. Satıcılar bu ürünü, satıştan kaçınamaz. Böylesi durumlarda tüketicilerimiz konuyu Ticaret İl Müdürlüğüne bildirmeleri şikayette bulunmaları gerekmektedir."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:24 Kaynak: AA
Tüketici Hakları Derneği, Ali Topaloğlu, Zonguldak, Güncel
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