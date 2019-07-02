Rafael Benitez, Çin'in Dalian Yifang takımıyla anlaştı
7 dakika önce
Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Yifang, teknik direktörlük görevine Rafael Benitez'i getirdiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:15 Kaynak: İHA
Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Yifang, teknik direktörlük görevine Rafael Benitez
'i getirdiğini duyurdu. Son üç sezon İngiliz ekibi Newcastle United'ı çalıştıran Rafael Benitez'in yeni durağı Çin oldu. 59 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Çin Süper Ligi'ni geçen sene 35 puanla 11. sırada bitiren Dalian Yifang ile anlaştı. Valencia
, Liverpool
, Inter, Chelsea
, Napoli
, Real Madrid
gibi Avrupa
devlerini çalıştıran Benitez, 2016 yılından bu yana kariyerini Newcastle United'ta geçirdi.
(İHA)
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