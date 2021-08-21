Rafting botundan düşerek akıntıya kapılan kızın imdadına polis yetişti - Son Dakika

Rize'de rafting botundan düşerek akıntıya kapılan kızın imdadına polis yetişti.

Olay, Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'nde meydana geldi. Rafting yapmak isteyen 4 kişilik gurubun botu alınan tüm önlemlere rağmen yanlış hareketleri sonucu devrildi. Botta bulunan profesyonel rafting sporcusu tarafından 3 kişi kurtarıldı. Botta bulunan 17 yaşındaki genç kız ise panik yaparak bir anda akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. O esnada derenin kenarında bulunan polis memuru bir anda dereye atlayarak akıntıların arasında sürüklenen genç kızı yakaladı ve karaya çıkardı. Panik içerisinde olan kız olay yerine gelen sağlık epikleri tarafından yapılan ilk müdahalenin arından kontrol amaçlı Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. - RİZE