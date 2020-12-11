Ragga Oktay şimdi nerede ne yapıyor? - Son Dakika

Ragga Oktay şimdi nerede ne yapıyor?

11.12.2020 07:37
Ragga Oktay şimdi nerede ne yapıyor?, System.String[]

90'ların sonlarına doğru pop müzik yükselişini sürdürürken esprili sözlere sahip çeşitli türdeki şarkılar da dikkat çekmeye başlamıştı.

90'ların sonlarına doğru pop müzik yükselişini sürdürürken esprili sözlere sahip çeşitli türdeki şarkılar da dikkat çekmeye başlamıştı. Bu furyada Oktay Yurtalan ya da bilinen adıyla Ragga Oktay, farklı aksanıyla seslendirdiği rap, reggae ve pop şarkılarıyla bir akım yarattı. Ragga Oktay'ın patlaması ise 1998 yılında "Çukulata Kız" şarkısıyla oldu.

Hollanda gurbetçisi bir ailenin oğlu olan Ragga Oktay, İstanbul'a geliş hikayesini şöyle anlatıyor: "Çok küçük yaşımdan beri şarkı okuyup besteler yapardım. Bir de garip garip bestelerdi... Şarkıları melodik rap olarak okurdum. Aynı zamanda da futbol oynuyordum ve Galatasaray'ın yıldızlar takımı seçmeleri için Türkiye'ye davet edildim. Ailemle birlikte İstanbul'a geldik fakat beğenilmedim. O zaman yıldızlar topluluğu çamur ve beton karışımı bir sahada oynuyordu. Ben de ona hazırlıklı değildim ve başaramadım. Hatta 'Bunu mu Hollanda'dan çağırdınız' demişlerdi. (gülüyor) İlk kez İstanbul'a geldiğim için biraz şehri turlamak istedim. Bir otobüse bindim, o da Unkapanı durağında durdu. İçimden 'Burası Türk filmlerindeki şarkıcı olunan yer' dedim. Otobüsten indim ve ilk Gürol Ersaraç'ın plak şirketine girdim. Çıktığımdaysa plak anlaşmasını yapmıştım. Tarzımı çok ilginç bulmuştu. 95'te albüm anlaşmasını yaptım, 96'da da ilk profesyonel maceram başladı. Sonrasında da hemen futbolu bıraktım. Belki futbolcu olarak devam etseydim müziği hobi olarak yapacaktım."

Komedyenler taklidimi yapıyordu

90'larda Türkiye'de yeni bir hayat kurarken zorlandığını söyleyen Ragga Oktay, "Hem yaşam hem kültür hem de müzik piyasası olarak zorlandım. Çünkü yaptığım müzik için sürekli duvarlar aşmam gerekiyordu. İnsanlar 'Bu ne, bunu yayınlamayız' diyordu. Müziğim aykırıydı" diyor. Sanatçı, ilk albümünün 100 bin civarında sattığını ve o dönem için bunun çok düşük bir rakam olduğunu ifade ediyor: "Normalde 100 bin satış yapan sanatçıya bir daha albüm yapmazlardı ama bana güvendiler. En büyük patlamayı da ikinci albümüm 'Her Şeye Rağmen'deki 'Çukulata Kız' şarkısıyla yaptım. O şarkıyı hiçbir radyo çalmak istemedi. Biraz bekledim sonra Avrupa'ya döndüm. Bir baktım albüm orada patlamış. Bir ay sonra da Türkiye'de... Böylelikle birinci duvarı yıkmış oldum. Komedyenler, siyasetçiler herkes taklidimi yapmaya başladı. Albümüm 1 buçuk milyon sattı. Aykırılığımın içinde halkımız kendine özgü bir şeyler buldu. Senelerce de reklamlarda rol alıp insanlara bu müziği sevdirdim. Rap'çilerin reklamda oynayabilmesini sağladım."

Sanatçı, yeni nesil rap'çileri ise dinlemediğini dile getiriyor: "Şu an rap'in moda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bugün dinlediğimiz müzik rap değil. Heceleme tarzında şarkı söylüyorlar. Teknolojinin getirdiği kolaylıkların yarattığı bir tarz. Kötünün iyisini dinliyoruz. 90'larda yapılan rap'ti."

Reklam müziği yapan bir şirketim var

Ragga Oktay, şimdilerdeyse 2004 yılında açtığı reklam müziği şirketini yönetiyor ve beste yapmaya devam ediyor. 44 yaşındaki sanatçı, bir dönem Avrupa'da çalışmalarını sürdürdüğünü de belirtiyor: "2006 yılında Avrupa'ya dönüp kariyerime orada devam ettim. Oradaki sanatçılarla düet yaptım. Babamı kaybedince de iş hayatına ara verdim, bir şey yapmak istemedim. Bu arada dizilerde oynadım, programlar sundum ve 'MC Dandik' adında bir sinema filmi çektim. Ama ana mesleğim hep müzik oldu. 2015 yılında çıkardığım 'Yeniden' şarkısını gençler yeniden keşfetti. Bu işin şan şöhret kısmıyla ilgilenmedim. Müzik ile doğdum, müzikle öleceğim. Arka planda kalmış gibi durdum ama hep müzikle var oldum. Birçok reklamda duyduğunuz müzikleri ben yapıyorum. Firmalara müzikal kimlik giydiriyorum. Çünkü yıllar önce kısa ve öz sloganlar bulduğumu fark ettim. Bunu da işe dönüştürdüm."

"A-Um" şarkısını Tarkan'a yazmıştım

Ragga Oktay, 2000'lerde ise Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon firmasının yüzü oldu ve "A-Um" jenerik şarkısıyla dillere dolandı. Sanatçı, "Reklam müzikleri kariyerinizi etkiledi mi? Sadece reklam müzikleri ile anılmaya başladınız sanki..." sorusuna şu cevabı veriyor:

"Ben ona inanmıyorum. 'Reklamı seçti ama müziğinden uzak kaldı' diyorsunuz ya... Reklamda da Ragga Oktay müziğini dinlettim. Reklamlardan sonra insanlar şarkılarımı tanıdı. Hepsinin evlerine girip ailelerinden biri oldum. 7 sene Türkiye'nin en önemli markasıyla çok önemli işler yaptım. Hala da ara ara çalışmalar yapıyoruz." Ragga Oktay, "A-Um" şarkısını ise Tarkan'a yazdığını söylüyor:

"İlk albümüm çıktığında Hollanda'da Tarkan konserinin açılışını yapmam için davet edilmiştim. İnanılmaz bir mutluluk ve gurur duymuştum. Hayranları beni sahneden indirmeye çalıştı ve hiçbir şarkımı okutmadı. O gün 'A-Um'u besteledim. Albüme koyacakken de reklam müziği oldu. Aradan kaç sene geçmiş, melodiyi birine dinletin hemen hatırlar. O kadar çok etki bırakmış ki insanlara..."

11 kere dayı oldum

"Eşimle 2003 yılından beri beraberiz, 2012 yılında da evlendik. Çocuk yapmamayı tercih ettik. 'Bu dünya sadece bir tane Ragga'yı kaldırabilir' diye düşündük. 7 kardeşiz ve 11 kere dayı oldum. O bana yetiyor."

Ragga Oktay, 2005 yılında yayınlanan "Tadımız Kaçmasın" dizisinde Rojda Demirer ve Göksel Kortay'la başrolü paylaştı.

"Ragga, İngiltere'ye göç eden Hintlilerin oluşturduğu bir müzik türü. Ben de onlar gibi şarkıları hızlı ve melodik okuyorum. O dönem menajerim Erol Köse'ydi ve çıkış ismimin Ragga Oktay olmasına karar verdi."

Ragga Oktay şimdi nerede ne yapıyor?

Ragga Oktay, Türkiye, Müzik, RAP, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ragga Oktay şimdi nerede ne yapıyor? - Son Dakika Magazin


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