Rahat tavırlarla geldi, bir dakikada 10 bin TL'lik motoru çaldı - Son Dakika
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Rahat tavırlarla geldi, bir dakikada 10 bin TL'lik motoru çaldı

04.07.2022 11:39

Mersin'de bir hırsız, elini kolunu sallayarak rahat tavırlarla geldiği yerde 10 bin TL'lik motoru bir dakikada çalarak kayıplara karıştı.

Mersin'de bir hırsız, elini kolunu sallayarak rahat tavırlarla geldiği yerde 10 bin TL'lik motoru bir dakikada çalarak kayıplara karıştı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir petrol istasyonunun arkasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, petrol istasyonunda çalışan Ahmet Yetkin'e ait 33 VT 639 plakalı motosiklet, park ettiği yerden çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden Yetkin, güvenlik kamerasını incelediğinde bir şahsın rahat tavırlarla gelerek bir süre motosikletlerin arasında bekleyip çaldığını gördü. Bunun üzerine durumu polise bildirdi. Polis, eşkali güvenlik kamerasından tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın geçen Cumartesi akşam yaşandığını aktaran Ahmet Yetkin, "10 bin liralık motorum çalındı. Şimdi geldim ikinci el motor alıyorum. Asgari ücretle çalışıyorum, durumum gerçekten kötü. Nasıl alacağımızı düşünüyoruz kara kara. Şuan ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. Fiyat araştırması yapıyorum" dedi.

Güvenlik kamerasının hırsızlık anını görüntülediğine dikkat çeken Yetkin, "Şüpheli petrolün arka kapısından bahçeden girişten giriyor, motoru yokluyor. Ondan sonra saklanıyor, gören var mı diye. Daha sonra kimsenin görmediğini anlayınca motoru sürerek Akdeniz Lisesi'ne doğru götürüyor" ifadelerini kullandı.

Polise de başvurduğunu dile getiren Yetkin, emniyet güçlerinin kısa sürede hırsızı yakalayacağına inandığını, şahsı eşkalinden tanıyanların da ihbar etmesini istedi.

(Hüseyin Yıldız - Halil İbrahim Varlı - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Rahat tavırlarla geldi, bir dakikada 10 bin TL'lik motoru çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rahat tavırlarla geldi, bir dakikada 10 bin TL'lik motoru çaldı - Son Dakika
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