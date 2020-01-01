Rahatsızlanan genç müzisyen, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Rahatsızlanan genç müzisyen, yaşamını yitirdi

6 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, rahatsızlanması üzerine arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan müzisyen Enes Çağlar Bayrak (21), hayatını kaybetti.

Rahatsızlanan genç müzisyen, yaşamını yitirdi, System.String[]

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, rahatsızlanması üzerine arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan müzisyen Enes Çağlar Bayrak (21), hayatını kaybetti.

Sapanca'da bir müzik grubu bulunan Enes Çağlar Bayrak, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte olduğu sırada rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürülen Enes Çağlar Bayrak, buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç müzisyen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Enes Çağlar Bayrak'ın ölümü ilçeyi yasa boğdu. Bayrak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Bayrak'ın ölüm nedeninin, yapılacak incelemeler sonucu ortaya çıkacağı belirtilirken, cenazesi bugün Sapanca Göl Mahallesi Ceylan Caddesi üzerindeki baba evine getirildi. Edilen dua ve alınan helallik sonrası genç müzisyenin cenazesi Ünlüce Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camii'ne getirildi. Bayrak'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası caminin yanında bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.


Sakarya, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:46 Kaynak: DHA
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