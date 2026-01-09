Rahim Ağzı Kanseri: Erken Tanı Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
Rahim Ağzı Kanseri: Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

09.01.2026 13:38
Op. Dr. Başar Önal, rahim ağzı kanserinde erken tanının önemini vurgulayarak, kontrolleri ihmal etmeyin dedi.

Bayındır İçerenköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Başar Önal, rahim ağzı kanserinde erken tanının tedavi başarısını artırdığını vurgulayarak, kadınların jinekolojik kontrollerini aksatmamaları gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanserler arasında meme kanserinden sonra ikinci sırada yer alan rahim ağzı kanseri, her yıl Avrupa'da yaklaşık 50 bin, dünyada ise 500 bin kadında görülüyor. Avrupa'da her yıl 25 bin, dünyada ise 250 bin kadın bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Önal, hastalığın özellikle 30-55 yaş aralığında daha sık görüldüğünü ve erken evrelerde genellikle belirti vermediğini belirtti.

Rahim ağzı kanserlerinin yüzde 99,7'sinin İnsan Papilloma Virüsü (HPV) kaynaklı olduğunu kaydederek, HPV'nin cinsel yolla bulaşan ve 100'den fazla tipi bulunan yaygın bir virüs olduğunu ifade eden Önal, özellikle HPV tip 16 ve 18'in, rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık yüzde 70-80'inden sorumlu olduğunu aktardı.

Önal, HPV enfeksiyonunun çoğu zaman bağışıklık sistemi tarafından 2 yıl içinde kendiliğinden temizlendiğini belirterek, sigara kullananlar, erken yaşta cinsel hayata başlayanlar, çok sayıda cinsel partneri olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler, sağlıksız beslenen ve aşırı kilolu kadın gruplarının daha yüksek risk altında olduğunu paylaştı.

HPV aşısının rahim ağzı kanserine karşı yaklaşık yüzde 90 koruyuculuk sağladığını belirten Önal, HPV aşısının birçok ülkede ulusal aşı programında yer aldığını kaydederek, Türkiye'nin henüz bu programa dahil olmadığını, ancak 9-12 yaş kız ve erkek çocuklara, ayrıca 45 yaşına kadar kadınlara önerildiğini kaydetti.

HPV aşısı yapılsa bile tarama testlerinin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Önal, rahim ağzı kanseri taramasında PAP smear ve HPV testlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Önal, yaşa göre önerilen tarama programlarını, "21 yaş altına tarama önerilmez. 21-25 yaş 3 yılda bir PAP smear, 25-29 yaş 5 yılda bir HPV testi (alternatif), 30-65 yaş 3 yılda bir PAP smear veya 5 yılda bir PAP smear + HPV (co-test) ve 65 yaş sonrası özel durumlar dışında tarama sonlandırılır." şeklinde sıraladı.

Tarama testlerinde şüpheli bulgular saptanması halinde kolposkopi ve biyopsi işlemlerinin yapıldığını aktaran Önal, "Elde edilen patoloji sonuçlarına göre yalnızca takip, LEEP konizasyon ya da hastalığın evresine göre cerrahi ve radyoterapi gibi tedavi seçenekleri planlanır." bilgisini paylaştı.

Erken tanının tedavi başarısını belirgin şekilde artırdığını vurgulayan Önal, kadınlara düzenli jinekolojik kontrollerini aksatmamaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi

