RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kilis'in vazgeçilmez tescilli lezzeti "cennet çamuru" iftarda damakları lezzetlendiriyor - Son Dakika

Kilis'te coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ve ünü her geçen gün artan "cennet çamuru", ramazanda da damakları şenlendiriyor.

Tel kadayıf, şeker, Antep fıstığı ve kaymağın harmanlanmasıyla maharetli ustaların elinde doyumsuz lezzete dönüşen Kilis'e özgü "cennet çamuru", farklı lezzeti ve ilginç ismiyle dikkati çekiyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen tatlı, ramazan boyunca iftar sofralarını süslüyor.

Kentte cennet çamuru yapan işletmenin dördüncü kuşak ustası Mustafa Toprak, AA muhabirine, cennet çamuru tatlısının Kilis'e özgü en önemli lezzetlerden biri olduğunu söyledi.

Toprak, kentte önceden Kilis kaymaklı künefe olarak yapılan tatlının, sonradan dedesi ve babası tarafından içerisine Antep fıstığı eklenerek "cennet çamuru" adıyla yaklaşık 25 yıl önce ortaya çıktığını ifade etti.

Yaklaşık 12 yıldan bu yana tatlı yaptığını belirten Toprak, cennet çamurunun gerek turistler gerekse kentteki vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü dile getirdi.

Cennet çamuru tatlısının yöreye özgü ürünlerin harmanlanmasıyla yapıldığını anlatan Toprak, "Altı fıstık ve kadayıfla yoğrulan cennet çamurumuzun üzerine Kilis'imizin hakiki sahan kaymağından koyuyoruz. Cennet çamurunun önceki adı Kilis kaymaklı künefesiydi. Kırma künefenin içerisine fıstık atılmadan cennet çamuru olmuyordu. Dedem ve babamın yapmış olduğu katkılar sonucunda içerisine fıstık konularak cennet çamurumuz bugüne kadar geldi." dedi.

Kilis gastronomisini dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini vurgulayan Toprak, şöyle konuştu:

"Kilis bir gastronomi şehri. Fuarlara katılarak Kilis'i tanıtmaya çalışıyoruz. Amacımız ilimizin cennet çamurunu, lezzetlerini insanlarımıza tanıtmak. Allah nasip ederse kentimizi gastronomi alanında zirveye taşıyacağız. Hem kültürel hem yeme içme sektörü olarak Kilis'imizi hak ettiği yere getireceğiz."

Ramazanda da cennet çamuruna talebin fazla olduğuna dikkati çeken Toprak, "Tatlılarımız arasında en fazla satılan çeşidimiz cennet çamurudur. Tam kapanmadan dolayı paket servislerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Hasan Uğurlu da cennet çamurunun Kilis'te iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olduğunu belirtti.

Cennet çamurunun çok lezzetli olduğunu ifade eden Uğurlu, "Ramazan dışında günün her saati tüketilen bir tatlıdır. Ramazanda ise iftardan sonra çok tüketiliyor. Bol kaymak ve fıstıkla yapılıyor. Herkese bu lezzeti tatmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.