Korona virüse yakalanan Rahmi Koç, muhabiri "Yanaşmayın bana" diye böyle uyarmıştı - Son Dakika

Korona virüse yakalanan Rahmi Koç, muhabiri "Yanaşmayın bana" diye böyle uyarmıştı

BALIKESİR – Korona virüs testi pozitif çıkan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un tedavisi sürüyor. Rahmi Koç, yaklaşık 1 ay önce Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'nda personeliyle akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Yemeğin ardından restoran çıkışında yüzünde maskesiyle dikkat çeken Rahmi Koç, kendisine soru yönelten muhabiri "Yanaşmayın bana" diye uyarmasıyla dikkat çekmişti.

Dün hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvuran Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Tedavi altına alınan Rahmi Koç, 9 Ekim'de 90 yaşına girmişti.