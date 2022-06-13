- Rakibinden kaçan boğa seyircilerin bulunduğu tribüne daldı

ARTVİN - Artvin'de geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşlerinde, rakibinden kaçan boğa tribünde bulunan seyircinin arasına daldı. Korku dolu anların yaşandığı olayda şans eseri kimse yara almadı.

Artvin ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen boğa güreşleri hafta sonu Borçka'nın Taraklı köyünde düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan güreşlerde, boğa rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Güreşler sırasında bir boğa rakibinden kaçarak tribünde bulunan seyircilerin arasına daldı. Boğa güreşleri arenasının kenarına yapılan duvardan atlayan boğa güreşleri izleyen seyircinin arasından koşarak uzaklaştı. O anlar ise güreşleri izleyen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Etrafta bulunanların bağrışmalarıyla, korku dolu anların yaşandığı olayda şans eseri kimse yara almadı.

Festival günün sonunda kazasız bir şekilde sona erdi.