Rakka'da Aşiretler ve SDG Arasında Çatışmalar

Suriye'nin Rakka şehrindeki Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlar arasındaki çatışmalar devam ederken, bölge halkının bir kısmı şehrin SDG işgalinden kurtarılmasını kutlamak üzere sokaklara çıktı.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin ve Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi sırasında terör unsurlarına yönelik baskılarını sürdürürken, Rakka şehrindeki Arap aşiretleri de SDG ile çatışmaya girdi. Kaynaklar, çatışmalar sırasında silahlı aşiret gruplarının teröristleri Rakka şehrinin çeşitli kısımlarından geri çekilmeye zorladığını açıkladı. Rakka'nın Mashlab ve Şuayip mahallelerindeki SDG mevzilerini ele geçiren aşiretlerin, şehir merkezine doğru ilerlediği aktarıldı.

Aşiret grupları, terörist unsurlarının şehir merkezinde yer alan askeri güvenlik biriminin kontrolünü de ele geçirdi. Bölge halkı, teröristlerin bölgeden büyük ölçüde püskürtülmesinin ardından bayraklarla sokaklara çıkarak kutlamalar düzenlemeye başladı. Halk, işgalci terör örgütüyle ilgili heykeller ve afişleri ortadan kaldırırken, kaynaklar çatışmaların ve SDG unsurlarının Rakka'dan ayrılma sürecinin hala devam ettiğini bildirdi. Terör unsurları, şehri terk ederken bazı ABD menşeli "Humvee" tipi askeri araçları arkalarında bıraktı. Söz konusu araçlar halkın coşkulu kutlamaları sırasında da sokaklarda görüldü. Suriyeli yetkililer henüz Rakka'daki gelişmelere ilişkin açıklamada bulunmadı.

Güvenlik güçleri Tabka'da konuşlanmıştı

Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri "A1 Birimi'ne" ait bir konvoy geçtiğimiz saatlerde Tabka kentine girmiş, halk Suriyeli güvenlik güçlerini sevinçle karşılamıştı. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba da yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun son günlerde terörist gruplara yönelik operasyonlarda kaydettiği ilerlemelerde, terör unsurlarından kurtarılan bölgelerin tamamında güvenliğin tesis edildiğini bildirmişti. Sözcü ayrıca, dün kontrolün ele geçirildiği Deir Hafer'de teröristler tarafından geride bırakılan patlayıcı düzeneklerin temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirmişti.

SDG'ye yönelik operasyon

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu.

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti. - RAKKA