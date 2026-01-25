Rakka'da Kadınlara Ait Kimlikler Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rakka'da Kadınlara Ait Kimlikler Bulundu

25.01.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aktan Hapishanesi'nde alıkonulan kişilere ait yüzlerce kimlik kartı bulundu, çoğu kadınlara ait.

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka vilayetinde çoğunluğu kadınlara ait olmak üzere Aktan Hapishanesi'nde alıkonulan kişilere ait olduğu belirtilen yüzlerce kimlik kartı bulunduğu bildirildi.

Suriye televizyonunun haberine göre, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Aktan Hapishanesi'nde alıkonulan kişilere ait yüzlerce kimlik kartı çevreye atılmış halde bulundu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise çoğu kadınlara ait kimlik kartlarının eski Rakka Köprüsü civarına atıldığı aktarıldı.

Görüntülerde, köprü civarında bulunan yüzlerce kimliğin birçoğunun kadınlara ait olduğu görülüyor.

Suriye İçişleri Bakanlığı, 23 Ocak'ta, terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan Aktan Hapishanesi'nin teslim alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Suriye, Rakka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rakka'da Kadınlara Ait Kimlikler Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:39
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 16:55:38. #7.11#
SON DAKİKA: Rakka'da Kadınlara Ait Kimlikler Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.