Son Dakika Haberleri: Rakka'daki Bombalı Saldırıda 10 Kişi Öldü

Rakka'daki Bombalı Saldırıda 10 Kişi Öldü

1 saat önce

Suriye'nin Rakka şehrinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rakka'daki Bombalı Saldırıda 10 Kişi Öldü, System.String[]
Suriye'nin Rakka şehrinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye'nin Rakka şehrindeki Nur Caddesi'nde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda yaralanan 15 kişinin hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. - RAKKA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:52 Kaynak: İHA
Suriye, Rakka, 3. Sayfa
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