Rakka'daki Bombalı Saldırıda 10 Kişi Öldü
1 saat önce
Suriye'nin Rakka şehrinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:52 Kaynak: İHA
'nin Rakka
şehrinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Suriye'nin Rakka şehrindeki Nur Caddesi'nde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda yaralanan 15 kişinin hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. - RAKKA
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