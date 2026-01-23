Rakka'daki Cezaevi Suriye Ordusu Tarafından Ele Geçirildi

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rakka kentinde bulunan ve terör örgütü DEAŞ bağlantılı mahkumların tutulduğu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG kontrolündeki El-Aktan Cezaevi'nin kontrolünün ele geçirildiği bildirildi.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG unsurlarına yönelik operasyonları sürüyor. Suriye ordusu, Rakka kentinde bulunan ve DEAŞ bağlantılı mahkumların tutulduğu, SDG kontrolündeki El-Aktan Cezaevi'nin kontrolünü ele geçirdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadele dairesi ve ilgili diğer kurumlardan, hapishanenin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile içindeki güvenlik durumunun kontrol altına alınması görevlerini devralmak üzere uzman ekipler oluşturuldu" denildi.

Yaklaşık 7 bin tutuklu DEAŞ mensubunun Irak'a transferi için misyon başlatılmıştı

Pazar günü varılan kapsamlı bir entegrasyon anlaşması kapsamında, DEAŞ tutuklularının bulunduğu hapishanelerin sorumluluğunun Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyordu. SDG'den pazartesi günü yapılan açıklamada, El-Aktan yakınlarında Suriye hükümet güçleriyle çatışma yaşandığı ve hapishanenin hükümet güçleri tarafından ele geçirilmesinin "istikrarı tehdit eden ve kaos ile terörün geri dönüşüne zemin hazırlayabilecek ciddi güvenlik sonuçları doğurabileceği" iddia edilmişti.

CENTCOM'dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Suriye'de tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'a sevk edilmesine yönelik bir misyon başlatıldığı belirtilmiş, "Misyon, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ mensubunu Irak'taki güvenli bir konuma başarıyla ulaştırmasıyla başladı. Nihai olarak Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin tutuklu DEAŞ mensubu transfer edilecek" denilmişti. - RAKKA