Rakka'daki Cezaevi Suriye Ordusu Tarafından Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Rakka'daki Cezaevi Suriye Ordusu Tarafından Ele Geçirildi

23.01.2026 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ordusu, Rakka'daki SDG kontrolündeki El-Aktan Cezaevi'ni ele geçirerek DEAŞ tutuklularını kontrol altına aldı.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rakka kentinde bulunan ve terör örgütü DEAŞ bağlantılı mahkumların tutulduğu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG kontrolündeki El-Aktan Cezaevi'nin kontrolünün ele geçirildiği bildirildi.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG unsurlarına yönelik operasyonları sürüyor. Suriye ordusu, Rakka kentinde bulunan ve DEAŞ bağlantılı mahkumların tutulduğu, SDG kontrolündeki El-Aktan Cezaevi'nin kontrolünü ele geçirdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadele dairesi ve ilgili diğer kurumlardan, hapishanenin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile içindeki güvenlik durumunun kontrol altına alınması görevlerini devralmak üzere uzman ekipler oluşturuldu" denildi.

Yaklaşık 7 bin tutuklu DEAŞ mensubunun Irak'a transferi için misyon başlatılmıştı

Pazar günü varılan kapsamlı bir entegrasyon anlaşması kapsamında, DEAŞ tutuklularının bulunduğu hapishanelerin sorumluluğunun Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyordu. SDG'den pazartesi günü yapılan açıklamada, El-Aktan yakınlarında Suriye hükümet güçleriyle çatışma yaşandığı ve hapishanenin hükümet güçleri tarafından ele geçirilmesinin "istikrarı tehdit eden ve kaos ile terörün geri dönüşüne zemin hazırlayabilecek ciddi güvenlik sonuçları doğurabileceği" iddia edilmişti.

CENTCOM'dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Suriye'de tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'a sevk edilmesine yönelik bir misyon başlatıldığı belirtilmiş, "Misyon, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ mensubunu Irak'taki güvenli bir konuma başarıyla ulaştırmasıyla başladı. Nihai olarak Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin tutuklu DEAŞ mensubu transfer edilecek" denilmişti. - RAKKA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Cezaevi, Suriye, Rakka, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rakka'daki Cezaevi Suriye Ordusu Tarafından Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YPG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getiriyor Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı
BM’nin gündeminde Suriye var Şara’ya tam destek BM'nin gündeminde Suriye var! Şara'ya tam destek
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 19:25:42. #7.11#
SON DAKİKA: Rakka'daki Cezaevi Suriye Ordusu Tarafından Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.