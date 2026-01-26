Bursa'da ralli kros yarışçısı Orkun Turgut, evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Uzun yıllar Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sigorta acentası işletmeciliği yapan ve yaklaşık 15 yıldır Bursa'da yaşamını sürdüren ralli kros yarışçısı Orkun Turgut, Görükle Mahallesi'ndeki evinde aniden rahatsızlandı. Turgut, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Turgut'un vefatı ailesi, yakınları ve spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. - BURSA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ralli Kros Yarışçısı Orkun Turgut Vefat Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?