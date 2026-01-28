Rama'nın Tek Taraflı Konuşması Eleştiriliyor

Uzmanlar, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın konuşmasının "tek taraflı" olduğu ve Arnavutluk'u İsrail'i destekleyen bir konuma soktuğu değerlendirmesini yaptı.

Arnavut siyasi analist Marlind Laçi, Rama hükümetinin net bir planı olmadığını, ülkenin ulusal çıkarlarından ziyade Rama'nın kişisel içgüdüleriyle yönetildiğini söyledi.

Laçi, Rama'nın açıklamalarının, Arnavutluk'u, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından Gazze'de yürütüldüğü belirtilen "insanlık tarihinin en belgelenmiş ve eşi görülmemiş soykırımının" destekçileri safına yerleştirdiğini ifade etti.

Rama'nın, İsrail'i ve uluslararası siyonist lobiyi, hükümetinin yolsuzluk dosyalarından kaçış için bir fırsat olarak gördüğüne işaret eden Laçi, yolsuzlukla mücadele savcılığının konuşmanın yarattığı etkiyle gözdağına uğrayabileceği varsayımında bulundu.

Laçi, Rama'nın Netanyahu'yu, kendisini ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmeye taşıyabilecek bir "mancınık" olarak gördüğünü, zira Trump'ın "Rama'ya pek sıcak bakmadığını" söyledi.

Arnavutluk'un 1912'den bu yana barışsever bir ülke olduğunu ve hiçbir zaman saldırganların yanında yer almadığına değinen Laçi, "Övünülmeye değer bir tarih, Arnavutluk'un İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler'in Gestaposu tarafından vahşice zulme uğrayan Yahudileri korumasıdır. Bu koruma, dini ya da etnik aidiyetten değil, her zaman mazlumla dayanışma içinde olan Arnavut halkının insanlığından kaynaklanmıştır." dedi.

Laçi, Rama'nın konuşmasında çifte standart kullandığını, İsrail'i 80 bini sivili öldürdüğü için kınamadığını ve Hamas karşıtı konuştuğuna işaret ederek "Arnavutluk çıkarlarına ilişkin çok kötü bir konuşma. Arnavutluk halkının duygularını temsil etmiyor, edemez. Çünkü bildiğiniz gibi Arnavutluk halkının neredeyse yüzde 50'si Müslüman." ifadelerini kullandı.

Arnavut aktivist Floriar Arapi de Rama'nın açıklamaları ve İsrail ziyaretinin, Arnavutluk'un geleneksel diplomatik tutumlarını neredeyse hiç yansıtmadığını vurguladı.

Rama hükümetinin tek taraflı olduğunu kaydeden Arapi, tamamen İsrail lehine açıklama yaptıklarını söyledi.

Arapi, Rama'nın Orta Doğu'ya dair açıklamalarının genellikle barış, diyalog ve birlikte yaşama vurgu yapmasına rağmen pratikte bunun tersinin görüldüğünü belirterek, "Arnavutluk ve Rama, Gazze'deki savaş boyunca çoğunlukla İsrail lehine oy kullanmış, nadiren de çekimser kalmıştır. Hamas'ı birçok kez kınarken, İsrail'in işlediği savaş suçları ve Filistinlilere uyguladığı savaş suçlarını asla kınamadılar." diye konuştu.

Rama'nın İsrail ziyareti

İsrail'e resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail meclisinde 26 Ocak'ta yapılan özel oturumdaki konuşmasında, İsrail meclisinin "çok özel bir yer" olduğunu ve burada olmaktan "büyük onur" duyduğunu belirtmiş, Netanyahu'ya övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

Rama, Arap milletvekilleri tarafından boykot edilirken, İsrail milletvekillerinin de çoğunun oturuma katılmadığı görülmüştü.

Rama, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırıma yönelik hiçbir eleştiride bulunmamış, Gazze'nin "açık hava hapishanesi" haline gelmesinden Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise konuşmasında İsrail'e verdiği destek dolayısıyla övdüğü Rama'yı "Yahudi halkının ve İsrail'in büyük bir dostu" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan, Rama'nın İsrail ziyareti ülkesinde tepkiyle karşılanmış, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Arnavutluk ve Filistin bayrakları taşıyan küçük bir grup, Rama'nın İsrail ziyaretini protesto etmişti.

Arnavutluk'ta cuma günü de Rama'nın İsrail ziyaretine karşı "Benim Adıma Değil" sloganıyla protesto düzenlenmesi bekleniyor.