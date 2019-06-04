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Ramazan Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Kırıkkale'de, Nur Camisi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi.

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Kırıkkale'de, Nur Camisi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi.
Kırıkkale Valiliği ile Belediye Başkanlığı tarafından ortaklaşa Nur Camisi'nde düzenlenen bayramlaşma programına, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Vural ve vatandaşlar katıldı.
Vali Sezer, törende yaptığı konuşmada, bütün vatandaşların bayramını kutlayarak, mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar temennisinde bulundu.
Bayramlaşma töreninin ardından belediye tarafından vatandaşlara kahvaltı ikramında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:50 Kaynak: AA
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