Ramazan Bayramı kutlanıyor

Bolu
Valiliği tarafından Bolu Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Vali Ahmet Ümit, gerek Bolu'da gerekse de tüm İslam coğrafyasında bir aydır sosyolojik bir eğitimden geçildiğini ifade ederek, "Hep birlikte aynı kıbleye yönelmenin, aynı sofrada buluşmanın, birbirimize daha fazla hoşgörüyle davranmanın, birlik ve beraberlik duygularını en yükseğe çıkarmanın, sevgi ve saygının en üst noktaya ulaştırmak için gayret edildiği günleri yaşadık. Her zaman ifade etmeye çalıştığım gibi yıllardır ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara rağmen çevremizdeki ateş çemberinin ortasında bir huzur adası olarak ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde bugünlere ve yarınlara ulaşmasına vesile olan, bu konuda gayret eden, bu memlekete bayrağımıza ve milletimize hizmet eden herkese gönülden teşekkür ediyorum." dedi.
Programa, AK Parti
Bolu milletvekilleri Arzu Aydın
ve Fehmi Küpçü
, Belediye Başkanı Tanju Özcan
, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan
, İl Jandarma
Komutanı Albay Nadir Çelik ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Program, İl jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü
ziyaretlerinin ardından sona erdi.