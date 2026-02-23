Ramazan davulcularına tepki: Uyanan var, uyanmayan var - Son Dakika
Ramazan davulcularına tepki: Uyanan var, uyanmayan var

Ramazan davulcularına tepki: Uyanan var, uyanmayan var
23.02.2026 11:10
Ramazan davulcularına tepki: Uyanan var, uyanmayan var
Genç bir kadın, sahur vakti çalınan ramazan davulunun artık gereksiz olduğunu savunarak erken saatlerde rahatsızlık verdiğini ve uygulamanın sonlandırılmasını istedi.

Ramazan ayında sahur vaktinde davul çalınmasına bir vatandaş sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Küçük bir şehirde yaşadığını belirten vatandaş, geleneksel uygulamanın artık ihtiyaç olmaktan çıktığını savundu.

"SAAT 4'TE ÇALMAYA BAŞLIYOR"

Yaşadığı ilde imsak vaktinin saat 06.00 olduğunu belirten vatandaş, davulun 04.00'te çalmaya başladığını ifade ederek, "Uyanan var, uyanmayan var. Uyananlar zaten alarmıyla uyanıyor. Artık herkesin alarmı var, ramazan davulcusuna ne gerek var?" dedi.

Davul geleneğinin günümüz şartlarında işlevini yitirdiğini dile getiren vatandaş, uygulamanın özellikle erken saatlerde rahatsızlık oluşturduğunu ifade etti.

"RAMAZAN SONUNDA PARA İSTENİYOR"

Ramazan sonunda birden fazla kişinin "Ramazan davulcusuyum" diyerek para talep ettiğini de söyleyen genç kız , "Ben artık bu işin bitmesini talep ediyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Son Dakika Yaşam Ramazan davulcularına tepki: Uyanan var, uyanmayan var

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • melekkoz61 melekkoz61:
    Bugüne kadar gelen nesil rahatsız olmadı da Sen rahatsız oldun 94 63 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    O saatte uyku saati, milletin tutanı var tutmayayım var, hastası var, yaşlısı var, zar zor uyuttuğu bebeği belki hasta çocuğu, bu adetlerden uzaklaşmamız lazım artık, 9 4
  • Sedat Ülgen Sedat Ülgen:
    kesinlikle katılıyorum, artık anlamı kalmamış,sinir bozucu olan bir uygulama. 77 71 Yanıtla
  • 20040951 20040951:
    çok haklı 62 66 Yanıtla
  • Aa Aa:
    gecenin bir köründe davul sesi duymak zorunda değilim.ben 5 te kalkacagim adam 2 de bangır bangır davul çalıyor 59 66 Yanıtla
    Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    zorunuza gitsede çalacak bunun adı ramazan davulu 45 35
  • Apple User Apple User:
    mantıklı aslında isteyen istediği saatte kalkar, çocuğu , bebeği olanlar var , hasta yada regl olup tutamayanlar var yada gayrimüslüm azınlık var herkesi olmadık saatte uyandırmak yanlış, be telefon ayarımı 05 e ayarladım daha erken yada daha geç niye rahatsız edileyimki? 23 30 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
