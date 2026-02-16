Ramazan desteği başvuruları başladı! İşte adım adım detaylar... - Son Dakika
Ramazan desteği başvuruları başladı! İşte adım adım detaylar...

Ramazan desteği başvuruları başladı! İşte adım adım detaylar...
16.02.2026 12:00
11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. İhtiyaç sahipleri için bakanlık harekete geçti. Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi haneler için 1,9 milyar liralık sosyal destek programı devreye alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ramazan yardımı için başvurular e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden kabul ediliyor. Nakdi yardım ve gıda desteğinden yararlanma şartları netleşti. İşte detaylar...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte dar gelirli hanelere sağlanan nakit destek ve gıda kolisi yardımları yeniden gündeme taşındı. 2026 yılı Ramazan yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvuru sürecinin nasıl işlediğini ve işlemlerin nereden yapılacağını araştırıyor. Sosyal destek programları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor ve il ile ilçelerde kaymakamlıklara bağlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla hayata geçiriliyor.

RAMAZAN YARDIMI PARASI ALABİLECEKSİNİZ: BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI!

Ramazan desteklerinden faydalanmak isteyenler iki farklı yöntemle başvuru gerçekleştirebiliyor:

e-Devlet üzerinden online başvuru

Sosyal yardım başvuruları, e-Devlet kapısı aracılığıyla elektronik ortamda yapılabiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra "Sosyal Yardım Başvurusu" hizmeti seçilerek ilgili form dolduruluyor ve başvuru tamamlanıyor.

SYDV'ye doğrudan başvuru

Vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçedeki SYDV'ye kimlik belgeleriyle birlikte şahsen müracaat edebiliyor. Başvuru sırasında hane halkı geliri, mevcut sosyal durum ve ihtiyaç kriterleri dikkate alınıyor.

RAMAZAN YARDIMI BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru yapan kişiler, sonuçları yine e-Devlet sistemi üzerinden takip edebiliyor. "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden başvurunun hangi aşamada olduğu görüntülenebiliyor.

RAMAZAN YARDIMI KİMLERE VERİLİYOR?

Ramazan kapsamında sağlanan nakdi ve ayni yardımlar genellikle; Hane geliri belirlenen muhtaçlık sınırının altında olanlara, Düzenli bir geliri bulunmayanlara, Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahiplerine yöneliktir. Başvuruların ardından SYDV ekipleri tarafından sosyal inceleme süreci yürütülür. Yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen hanelere nakit destek ya da gıda yardımı sağlanır

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Szka788304 Szka788304:
    halka adil ücret dağılımı yapın yardıma gerek kalmaz yirmi sekiz bin TL ile bir ay geçinen insanların vergileriyle konser vermeyin parise içmeye gitmeyin makul ücret alın yöneticiler döryüz bin Maaş olur mu okuduysan kendine okumayan da beden işçisi olarak emek veriyor siz çalışan insanlara muhtaçsınız 5 0 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    ülkenin haline bak 4 0 Yanıtla
  • Seyfi Seyfi:
    Ahada şimdi çıkıp bununlada övünürler ne deyim halk bunu hakediyor galiba 3 0 Yanıtla
  • y k y k:
    "Benim milletim gururludur. Utanır, çekinir, sıkılır yardım isteyemez. Biz o vatandaşa ulaşacağız, onu mağdur etmeyeceğiz." Zamanında Bunu söyleyen Recep tayyip Erdoğan'dı şimdi vatandaşın getirildiği duruma bakıp ne düşünüyor çok merak ediyorum. Unuttuysanız hatırlatayım. İnsan yaşat ki devlet yaşasın. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
