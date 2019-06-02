Son Dakika Haberleri: Ramazan etkinlikleri Mehmet Diker konseri ile devam etti
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Ramazan etkinlikleri Mehmet Diker konseri ile devam etti

17 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde oluşturulan Ramazan Etkinlikleri Mehmet Diker konseri ile devam etti.

Ramazan etkinlikleri Mehmet Diker konseri ile devam etti, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde oluşturulan Ramazan Etkinlikleri Mehmet Diker konseri ile devam etti. Sanatçı, gecede birbirinden güzel ilahiler seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde hizmete sunduğu Ramazan Etkilikleri Mübarek Ramazan ayının manevi ruhuna uygun etkinliklerle her gün on binlerce insanı ağırladı. Teravih namazı sonrası her akşam ünlü bir ismin katıldığı Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ndeki etkinliklere, 28'inci gününde Mehmet Diker konuk oldu.

Gecede birbirinden güzel ilahiler seslendiren Mehmet Diker, bu gece vesilesiyle Kayserililerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:05 Kaynak: İHA
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