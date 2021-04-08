Ramazan öncesi ve Ramazan'da ağız ve diş bakımı için yapılması gerekenler - Son Dakika

Ramazan öncesi ve Ramazan'da ağız ve diş bakımı için yapılması gerekenler

-"Sağlıklı oruç için sağlıklı bir ağız şart"

İSTANBUL - Ramazan ayında diş sağlığına ilişkin açıklama yapan Diş Hekimi Arzu Yalnız, "Oruçluyken diş ağrısı, ağız kokusu, diş eti kanaması gibi problemlerle karşılaşmak istemeyen kişilerin, Ramazan öncesi diş eti ve çürüklerini tedavi ettirmeleri gerekiyor" dedi.

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Diş sağlığını korumak için Ramazan öncesinde tedavi ve bakımlar önemli görülüyor. Konunun uzmanları diş çürüklerinin Ramazan öncesinde giderilmesi için doktora başvurulması gerektiğini savunurken ansızın oluşabilecek ağrılara karşı da uyardı.

"Ramazan öncesi bakım orucu kolaylaştırır"

Ramazan ayında oluşabilecek ağız sağlığı sorunlarının önlenmesine ilişkin önerilerde bulunan Dentaluna Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Arzu Yalnız, Ramazan öncesi diş eti ve çürük tedavilerini yaptırmanın önemine dikkat çekti. Dişlerde çürük, diş eti kanaması gibi problemler varsa oruç tutarken sorun yaşanabileceğine değinen Yalnız, "Ramazan ayında diş ağrısı, ağız kokusu, diş eti kanaması gibi problemlerle karşılaşmak istemeyenler, mutlaka Ramazan öncesi tedavilerini yaptırmaları gerekiyor. Eğer çürükler varsa Ramazan'da ansızın diş ağrısı yapabilir, oruçluyken tedavi edilmesi gerekebilir. Bu durumlar enfeksiyona da dönüşebiliyor. Eğer diş eti problemi varsa, diş etleri durduk yere kanayabilir, böyle bir durum oruçla ilgili problem oluşturabilir. Yapılacak herhangi bir enjeksiyon veya diş tedavisinde, kişiler orucun bozulacağını düşünüyorlarsa mutlaka Ramazan öncesinde diş tedavilerini yapmalarını öneririm. Aynı zamanda ağızdaki sorunlar oruçlu iken kendini daha fazla hissettirecektir ağız tadı ve kokusundaki sorunlar oruç tutmayı da zorlaştıracaktır. Sağlıklı bir ağız ve dişler orucu da daha rahat ve kolay tutmayı sağlar" diye konuştu.

Ramazan için ağız-diş sağlığı önerileri

Ramazan ayında ağız ve diş sağlığı için sahurda ve iftarda yemek yedikten sonra diş fırçalamak ve bol su tüketmek gerektiğini de söyleyen Yalnız, "Ağızda bakteri olması veya diş eti probleminin olması kötü bir ağız tadı ve kokusu bırakacaktır. Bu ağız kokusu açlık sırasında veya su içilmediği oruç vakitlerinde, dışarıdan algılanabilir hal alabilir. Bu hem kişiyi hem de çevresindeki insanları rahatsız edebilir. Ağızdan alınan nefes diş etini kurutarak koku yapabilir. Böyle bir durumun olmaması için sahurda bol sıvı tüketilmesini öneriyoruz. Tüketilen su tükürük akışkanlığını artırır. Sahurda yemek yedikten sonra mutlaka diş fırçalanmalı ve ardından bol su tüketilmelidir. Oruç tutmak zaten sağlıklı bir insanın yapması gereken vazifelerden biridir. Bu sağlığın içerisine aslında ağız ve diş sağlığı da giriyor" dedi.