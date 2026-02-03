Ramazan Pidesi Fiyatı 100 Lira

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl ramazan pidesi kilogram fiyatının 100 lira olarak belirlendiğini belirterek, "Geçen sene Ankara ilinde 250 gramı 20 liradan satılan ramazan pidesi bu sene 250 gramı 25 liradan satılacak" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan ayında Türkiye genelinde uygulanacak pide fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Balcı, 2025 yılında ramazan pidesi kilogram fiyatının 81 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Bu sene 19 Şubat'ta girmiş olacağımız ramazan ayında soframızın vazgeçilmezi olan ramazan pidesi kilogram değeri Türkiye genelinde geçen seneye göre yüzde 23 oranında artışla kilogramı 100 lira olarak satışa sunulacak. Burada bunu belirlerken tüketici olan halkımızın alım gücünü, ülkemizdeki enflasyonu dikkate aldık. Ankara anlamında bakacak olursak geçen sene Ankara ilinde 250 gramı 20 liradan satılan ramazan pidesi bu sene 250 gramı 25 liradan satılacak. Bu sene başta Ankara olmak üzere İstanbul'da 250 gramı 25 liradan, bunun yanında Antalya'da, Aydın'da, Denizli'de 250 gramı 25 liradan satışa sunulacak. Diğer vilayetlerde 300 gramı 30 liradan satışa sunulacak olan yerler var. Yine bu büyük vilayetlerimizde 250 gramı 25 liraya satılırken, bazı işletmelerimizde 350 gramı 35 liradan satılabilir. Bu da o fırın özelliğinden kaynaklanan bir durum" diye konuştu.

'EKMEKTE FİYAT ARTIŞI OLMAYACAK'

Balcı ayrıca, ramazan ayında ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını ifade ederek, "Ekmek kilogram fiyatı 75 liradan satılmaya devam edecek. Doğu illerinde veya İç Anadolu'nun bazı illerinde 75 lira fiyat alındığında, basında ekmeğe zam olduğu haberleri çıkıyor. Oysaki bu daha önce gerçekleşen, Türkiye'de uygulanan bir fiyat artışı. Türkiye'de uygulanan 75 lira kilogram fiyatı, bazı illerde yeni hayata geçmesinden kaynaklanıyor. Yeni bir fiyat artışı söz konusu değil. Altını çizerek ifade etmek gerekirse ekmek fiyatlarında ocak ayında bir değişiklik olmadı. Şubat ayında da değişiklik olmayacak. Ramazanın bitimi mart ayının ortasına denk geliyor; zannediyorum zorunlu olarak mart sonlarına doğru yine enflasyonu göz önünde bulunarak halkımızın alım gücünü de göz önünde bulunarak en makul fiyat neyse ilgili bakanlık olan Ticaret Bakanlığımızla birlikte bunu belirlemiş olacağız. Ramazan ayından sonra makul ölçüde bir düzenleme söz konusu olacaktır" dedi.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,