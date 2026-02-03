Ramazan Pidesi Fiyatı 100 Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ramazan Pidesi Fiyatı 100 Lira

03.02.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan pidesinin kilogram fiyatı bu yıl 100 lira, 250 gramı ise 25 liradan satılacak.

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl ramazan pidesi kilogram fiyatının 100 lira olarak belirlendiğini belirterek, "Geçen sene Ankara ilinde 250 gramı 20 liradan satılan ramazan pidesi bu sene 250 gramı 25 liradan satılacak" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan ayında Türkiye genelinde uygulanacak pide fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Balcı, 2025 yılında ramazan pidesi kilogram fiyatının 81 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Bu sene 19 Şubat'ta girmiş olacağımız ramazan ayında soframızın vazgeçilmezi olan ramazan pidesi kilogram değeri Türkiye genelinde geçen seneye göre yüzde 23 oranında artışla kilogramı 100 lira olarak satışa sunulacak. Burada bunu belirlerken tüketici olan halkımızın alım gücünü, ülkemizdeki enflasyonu dikkate aldık. Ankara anlamında bakacak olursak geçen sene Ankara ilinde 250 gramı 20 liradan satılan ramazan pidesi bu sene 250 gramı 25 liradan satılacak. Bu sene başta Ankara olmak üzere İstanbul'da 250 gramı 25 liradan, bunun yanında Antalya'da, Aydın'da, Denizli'de 250 gramı 25 liradan satışa sunulacak. Diğer vilayetlerde 300 gramı 30 liradan satışa sunulacak olan yerler var. Yine bu büyük vilayetlerimizde 250 gramı 25 liraya satılırken, bazı işletmelerimizde 350 gramı 35 liradan satılabilir. Bu da o fırın özelliğinden kaynaklanan bir durum" diye konuştu.

'EKMEKTE FİYAT ARTIŞI OLMAYACAK'

Balcı ayrıca, ramazan ayında ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını ifade ederek, "Ekmek kilogram fiyatı 75 liradan satılmaya devam edecek. Doğu illerinde veya İç Anadolu'nun bazı illerinde 75 lira fiyat alındığında, basında ekmeğe zam olduğu haberleri çıkıyor. Oysaki bu daha önce gerçekleşen, Türkiye'de uygulanan bir fiyat artışı. Türkiye'de uygulanan 75 lira kilogram fiyatı, bazı illerde yeni hayata geçmesinden kaynaklanıyor. Yeni bir fiyat artışı söz konusu değil. Altını çizerek ifade etmek gerekirse ekmek fiyatlarında ocak ayında bir değişiklik olmadı. Şubat ayında da değişiklik olmayacak. Ramazanın bitimi mart ayının ortasına denk geliyor; zannediyorum zorunlu olarak mart sonlarına doğru yine enflasyonu göz önünde bulunarak halkımızın alım gücünü de göz önünde bulunarak en makul fiyat neyse ilgili bakanlık olan Ticaret Bakanlığımızla birlikte bunu belirlemiş olacağız. Ramazan ayından sonra makul ölçüde bir düzenleme söz konusu olacaktır" dedi.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Pidesi Fiyatı 100 Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla “Beni affedin“ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla "Beni affedin" yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:28:01. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan Pidesi Fiyatı 100 Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.