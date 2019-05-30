Son Dakika Haberleri: Ramazan Sokağı'ndaki etkinliklerle dolu dolu bir Ramazan
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Ramazan Sokağı'ndaki etkinliklerle dolu dolu bir Ramazan

1 saat önce

Kırıkkale Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı'ndaki etkinlikler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Ramazan Sokağı'ndaki etkinliklerle dolu dolu bir Ramazan, System.String[]
Kırıkkale Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı'ndaki etkinlikler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kırıkkale Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki Ramazan Sokağı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan etkinlikleri kapsamında sahne gösterileri ile başlayan programda çocuklar için aşuk ile maşuk gösterileri yapıldı. Programda Ömer Selimoğlu ve Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İlahi Korosu sahne aldı. Ramazan Sokağı'nda kurulan stantlarda el sanatları, ev yapımı ürünler, çay ocakları, kahve dükkanları gibi dükkanlar ve çocuklar için oyun alanları da bulunuyor.

Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde dolu dolu yaşanmasını sağladıklarını belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, sokağın vatandaşların en önemli uğrak mekanlarından birisi olduğunu söyledi. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:46 Kaynak: İHA
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