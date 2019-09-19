" Rambo: Son Kan"

Sylvester Stallone'nin beşinci kez ünlü karaktere hayat verdiği, orijinal ismi "Rambo: Last Blood" olan yapımın yönetmenliğini Adrian Grunberg üstleniyor.

İlk kez 1982'de izleyicilerle buluşan Rambo serisinin bu devam halkasının konusu ise şöyle:

"John Rambo, emeklilik yıllarını Arizona'daki bir çiftlikte hayatını sürdürerek geçirmektedir. Bir arkadaşının torununun parti için gittiği Meksika'da kaçırıldığını öğrenince onu kurtarmak için Meksika tarafına geçer. Burada kadın ticareti yapan çok tehlikeli bir kartelle mücadeleye girişir."