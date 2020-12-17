Rapor: Hindistan, Müslümanlar için tehlikeli bir yer haline geldi - Son Dakika

Rapor: Hindistan, Müslümanlar için tehlikeli bir yer haline geldi

17.12.2020 00:23
Rapor: Hindistan, Müslümanlar için tehlikeli bir yer haline geldi, System.String[]

Güney Asya Kolektifi insan hakları ağı, Hindistan'da sivil toplum ve muhalefet alanının giderek daralmasının ülkeyi Müslüman azınlık için tehlikeli bir yer haline getirdiği uyarısında bulundu.

Güney Asya Kolektifi insan hakları ağı, Hindistan'da sivil toplum ve muhalefet alanının giderek daralmasının ülkeyi Müslüman azınlık için tehlikeli bir yer haline getirdiği uyarısında bulundu.

Kuruluş, her yıl yayımladığı "Güney Asya'da Azınlıkların Durumu" başlıklı raporda, Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetiminin izlediği Hindu milliyetçisi çoğunlukçu politikaların ülkede Müslümanlara yönelik baskıları arttırdığını belirtti.

Federal hükümetin geçen yıl hazırladığı Ulusal Vatandaşlık Kaydı'nın milyonlarca Müslüman'ı "devletsiz" kalma riskiyle karşı karşıya bıraktığına dikkat çekilen raporda, diğer taraftan yeni çıkarılan Vatandaşlık Yasası'nın Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten yasa dışı göçmenlere vatandaşlık yolunu açarken Müslümanları dışarda bırakarak ayrımcı bir tavrı ortaya koyduğu vurgulandı.

Ülkedeki insan hakları savunucuları ve devlet ve onun desteklediği ideolojik grupların sürekli tehdidine maruz aldığına işaret edilen raporda, "Hindistan'ın sivil toplum aktörleri, insan hakları avukatları, protestocular, akademisyenler, gazeteciler ve liberal aydınlar, aslında hükümetin aşırılıklarına ve çoğunlukçuluğuna karşı çıkan herkes sürekli saldırı altında." ifadelerine yer verildi.

Raporda Yabancı Desteklerin Düzenlenmesi Yasası'nı silah olarak kullanarak, yurt dışı kuruluşlardan bağış ve destek alan insan hakları örgütlerini hedef aldığı ifade edildi.

Hint toplumunda İslamofobi'nin giderek arttığına dikkati çeken uzmanlar, şubatta Vatandaşlık Yasası'na karşı yapılan protestolar sırasında ortaya çıkan Müslüman karşıtı ayaklanmaları ve martta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantina sırasında bazı vakaların ortaya çıktığı Tebliğ Cemaatine yönelik tepkileri örnek gösterdi.

İnsan Hakları, Güney Asya, Hindistan, Müslüman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rapor: Hindistan, Müslümanlar için tehlikeli bir yer haline geldi - Son Dakika


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