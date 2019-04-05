Son Dakika Haberleri: Rasim Daşhan, Mazbatasını Aldı, Görevine Yeniden Başladı

Rasim Daşhan, Mazbatasını Aldı, Görevine Yeniden Başladı

2 saat önce

Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Rasim Daşhan, Mazbatasını Aldı, Görevine Yeniden Başladı, System.String[]
Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Belediye Başkanı Rasim Daşhan, mazbatasını Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş'ın elinden aldı.

Kaymakam Göktaş, törende yaptığı konuşmada, "Halka Hizmet, Hakka hizmet anlayışıyla hepimiz ülkemiz için görev yapıyoruz. Tekrar seçilen başkanımız Rasim Daşhan'ı ve ekibini tebrik ediyorum" dedi.

39 yıl sonra Şaphane'de iktidar partisinden belediye başkanı seçildiğini belirten Başkan Rasim Daşhan, "Bundan böyle hükümetimizden daha büyük, daha fazla hizmet alarak ilçemizi 3 adım daha öne götürmek için çalışacağız. Oy verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. Şaphane halkı olarak birlik ve beraberliğimizi bozmayarak el birliği ile, gönül birliği ile ilçemizde taş üstüne taş koymak için bu göreve talip olduk. Bizi tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra İlçe Müftüsü Metin Çelebi tarafından dua edildi. Şaphane belediyesi önünde kurbanlar kesildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:07 Kaynak: İHA

Lütfullah Göktaş, Kütahya, Şaphane, Rasim Daşhan, Politika
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