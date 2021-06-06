Rasim Ozan, Sedat Peker'in iddiasına cevap verdi: Bahsi geçen otele bir arkadaşımın davetiyle gittik, Sezgin Baran Korkmaz'ın misafiri değildim - Son Dakika

Sedat Peker bugün "Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz" başlığıyla 9. videosunu yayınladı. Son dönemde yayınladığı videolarla tartışma yaratan Peker'in bugün yayınladığı videoda hedefe koyduğu isimlerden biri de Rasim Ozan Kütahyalı'ydı. Kütahyalı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisine yönelik firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığı ve ekibinden olduğu iddialarına yanıt verdi.

"BAHSİ GEÇEN OTELE TAM 1 SENE ÖNCE, BİR ARKADAŞIMIN DAVETİYLE GİTTİM"

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sedat Peker geçen hafta pazar günü Cüneyt Özdemir yayınında rekor kısalıkta olan 9 saniyelik canlı bağlantıma karşı, kendisi de bugünkü videosunda 9 saniye benim ismimi geçirmiş. Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. Organizasyonu o arkadaşım yaptı. SBK'nın misafiri değildim. SBK ile bir hukukum, alakam ve muhabbetim yok. Otelin adı da Paramount değil, başka bir isimdi" ifadesini kullandı.