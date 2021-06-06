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Rasim Ozan, Sedat Peker'in iddiasına cevap verdi: Bahsi geçen otele bir arkadaşımın davetiyle gittik, Sezgin Baran Korkmaz'ın misafiri değildim - Son Dakika

Rasim Ozan, Sedat Peker'in iddiasına cevap verdi: Bahsi geçen otele bir arkadaşımın davetiyle gittik, Sezgin Baran Korkmaz'ın misafiri değildim

06.06.2021 12:13

Sedat Peker, son dönemde yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla büyük tartışma yaratıyor. Suç örgütü lideri, bugün 9. videosunu yayınladı. Videoda Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili bir iddiada bulunan Peker, Rasim Ozan Kütahyalı'yı da hedef aldı. Twitter hesabından Peker'e yanıt veren Kütahyalı, "Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. SBK'nın misafiri değildim" ifadesini kullandı.

Sedat Peker bugün "Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz" başlığıyla 9. videosunu yayınladı. Son dönemde yayınladığı videolarla tartışma yaratan Peker'in bugün yayınladığı videoda hedefe koyduğu isimlerden biri de Rasim Ozan Kütahyalı'ydı. Kütahyalı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisine yönelik firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığı ve ekibinden olduğu iddialarına yanıt verdi.

"BAHSİ GEÇEN OTELE TAM 1 SENE ÖNCE, BİR ARKADAŞIMIN DAVETİYLE GİTTİM"

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sedat Peker geçen hafta pazar günü Cüneyt Özdemir yayınında rekor kısalıkta olan 9 saniyelik canlı bağlantıma karşı, kendisi de bugünkü videosunda 9 saniye benim ismimi geçirmiş. Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. Organizasyonu o arkadaşım yaptı. SBK'nın misafiri değildim. SBK ile bir hukukum, alakam ve muhabbetim yok. Otelin adı da Paramount değil, başka bir isimdi" ifadesini kullandı.

Rasim Ozan'dan Sedat Peker'in iddiasına yanıt: Bahsi geçen otele bir arkadaşımın davetiyle gittik, Sezgin Baran Korkmaz'ın misafiri değildim
Rasim Ozan, Sedat Peker'in iddiasına cevap verdi: Bahsi geçen otele bir arkadaşımın davetiyle gittik, Sezgin Baran Korkmaz'ın misafiri değildim

Rasim Ozan Kütahyalı, Sezgin Baran Korkmaz, Sedat Peker, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rasim Ozan, Sedat Peker'in iddiasına cevap verdi: Bahsi geçen otele bir arkadaşımın davetiyle gittik, Sezgin Baran Korkmaz'ın misafiri değildim - Son Dakika


YORUMLAR (9)
  • Bora Certfuylan: Bu açıklamaya karşılık yanındaki arkadaşın kimdi, arkadaşın faturasını kamuoyuna beyan etsin cevabı vermiş. Cevap Yaz 109 6 Yayından Kaldır
  • Hasan Küçük: Yahu arkadaşlar nedir bu doymazlıklarınız..yazık bu güzelim ülkemize,her taraftan pislik akıp gidiyor.Sayın cumhur başkanı ne yapsın.Bu iddiaların binde biri bile doğruysa vahametin büyüğünü düşünmek bile istemiyorum. Cevap Yaz 106 39 Yayından Kaldır
  • Hüseyin Kamil: Cumhurbaskani ne yapsin diyen bu ulkede yasamıyor. Ulkede yaprak sallansa c baskaninin haberi olur.testi aktikca herkes küpünü dolduruyor.uyuyun uyuyun sakin uyanmayın 169 45 Yayından Kaldır
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