Rasulaynlı Süryanilerden Türk askerine teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rasulaynlı Süryanilerden Türk askerine teşekkür - Son Dakika

Rasulaynlı Süryanilerden Türk askerine teşekkür

6 saat önce

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde uzun bir aradan sonra yeni yıl ayinleri için kiliseyi kullanan Süryaniler, bölgede güvenlik ve huzuru sağlayan Türk askerine teşekkür etti.

Rasulaynlı Süryanilerden Türk askerine teşekkür, System.String[]

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde uzun bir aradan sonra yeni yıl ayinleri için kiliseyi kullanan Süryaniler, bölgede güvenlik ve huzuru sağlayan Türk askerine teşekkür etti.


Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabında Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Rasulaynlı Süryanilerin kilisede yeni yıl ayinlerini gerçekleştirdiği bir video paylaştı. Kiliseye ayin için gelen bölge halkı ile yapılan röportajların da yer aldığı videoda Süryaniler, "Biz Müslüman, Hristiyan, Alevi, Kürt, Dürzi, Arap hepimiz kardeşiz. Burada ibadetimizi yapıyoruz. Adalet getirdiği için, bizi PKK/ YPG'den kurtardığı için Türk Devleti'ne, Türk askerine teşekkür ederiz" dediler. - ANKARA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Egzoz muayenesi yaptırılmayan araç sürücüsüne 1.895 lira ceza kesilecek
Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı Rusya, Rakka'daki kritik üssü ABD'den devraldı Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek

Son Dakika Haberleri
23:45 "Hanuka Bayramı" kutlandı - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika
23:40 TFF'den Bursaspor'a kötü haber - Son Dakika
23:40 Pensilvanya'da Katolik kilisesi cinsel taciz mağdurlarına 84 milyon dolar ödedi - Son Dakika
23:39 Küçükçekmece'de silahlı kavga 2 kişi yaralandı - Son Dakika
23:07 Bir mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:48:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rasulaynlı Süryanilerden Türk askerine teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]