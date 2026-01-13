Rauf Denktaş 14. Yılında Anıldı - Son Dakika
Dünya

13.01.2026 16:01
KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 14. yılında Lefkoşa'da anıldı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 14'üncü yılında Lefkoşa'da düzenlenen törenle anıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 14'üncü yılında Lefkoşa'daki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı. Törene; Denktaş'ın ailesi, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, eski cumhurbaşkanları Ersin Tatar ve Mehmet Ali Talat olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman törendeki konuşmasında, "Yalnızca bir devlet adamını anmak için değil, aynı zamanda bir direnci ve bir adanmışlığı anmak için toplandık" ifadelerini kullandı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı son derece zeki, çalışkan ve üretken biri olarak tanımlayan Erhürman, Denktaş'ın düşüncelerine ve inançlarına sıkı sıkıya bağlılığı nedeniyle en ağır bedelleri ödemeyi göze alacak kadar cesur olduğunu söyledi.

Denktaş'ın liderlik vasıflarının yanı sıra tartışmasız çok iyi bir hukukçu olduğuna da dikkat çeken Erhürman, "Kıbrıs Türk halkının yaşadıklarını ezbere bilirdi. Hangi köyün ne zaman boşaldığını, hangi ailenin hangi acıları yaşadığını hafızasında ve yüreğinde taşırdı. Bu yüzden konuşurken sesi sertleşir, bazen kırılırdı. Çünkü anlattıkları satırlar değil, yaşanmış hayatlardı. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi Cumhurbaşkanı Denktaş için soyut bir tarih anlatısı değildi. Bu mücadele, yok sayılmaya karşı ayağa kalkmaktı" dedi.

'LİDER OLMANIN GETİRDİĞİ SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ TAŞIMAKTAN ASLA ÇEKİNMEDİ'

Denktaş'ın mücadelenin içinde büyüdüğünü kaydeden Erhürman, Kurucu Cumhurbaşkanı'nın hiçbir zaman kolayı seçmediğini, lider olmanın getirdiği sorumluluk ve yükümlülüğü taşımaktan asla çekinmediğini dile getirdi. Dönem dönem görüş ve yol ayrımları yaşansa da Denktaş'ın halkına olan sevgisini ve saygısını hiçbir zaman kaybetmediğinin altını çizen Erhürman, bu saygının makamdan değil; uzun yıllar süren mücadeleden, kararlılıktan ve halkıyla kurduğu güçlü bağdan kaynaklandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erhürman sözlerini, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı minnetle anarak ve aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ve sevgiyle eğildiğini belirterek noktaladı.

Kaynak: DHA

