Razouk Gemisi 7 Gün Süren Kurtarma Çalışmalarıyla Kurtarıldı

Sarıyer Türkeli Demir Sahası'nda karaya oturan 100 metre boyundaki 'Razouk' isimli kargo gemisinin kurtarma çalışmaları 7'nci gününde tamamlandı. Gemi, bir hafta süren çalışmaların ardından kurtarılarak yeniden yüzdürüldü.

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metre uzunluğundaki 'Razouk' isimli kargo gemisi, 1 Şubat'ta Kısırkaya açıklarında karaya oturdu. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibi bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemede, geminin kıyıdan yaklaşık 100 metre mesafede karaya oturduğu tespit edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki dalgıç tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Kurtarma çalışmaları sürerken gemide rahatsızlanan kaptan, halatlar yardımıyla kıyıya alındıktan sonra tedavi edildi. Gemi personelinin ihtiyaçları kıyıda bekleyen ekipler tarafından karşılandı. Çalışmaların 4'üncü gününde gemi ilk kez motor çalıştırdı. Tarama gemisi, acil müdahale ekskavatörleri ve römorkörlerin katılımıyla sürdürülen kurtarma çalışmaları 7'nci gününde tamamlandı. Gemi, bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü.

KIYI EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Sarıyer Kısırkaya mevkiinde karaya oturan 'RAZOUK' isimli gemi, kurtarma uzmanlarımızın koordinasyonunda; KURTARMA-1, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-22 römorkörlerimiz ile KEGM-3, KEGM-9, BAYRAK-1 botlarımız ve kara tahlisiye ekibimizin refakatinde bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü" ifadelerine yer verildi.