Ülkesinde Espanyol, Valencia , Villarreal , İtalya 'da Napoli formaları giyen Ruiz, geçen yıl Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Real Betis Kulübü, siyah-beyazlılarla sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki İspanyol stoper Ruiz ile bir yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.

Son Dakika › Spor › Real Betis, Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz'i transfer etti - Son Dakika Spor

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