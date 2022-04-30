Real Madrid, 35. kez şampiyon - Son Dakika
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Real Madrid, 35. kez şampiyon

30.04.2022 19:13
Real Madrid, 35. kez şampiyon

İspanya La Liga'da Real Madrid, Espanyol'u 4-0 mağlup ederek ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İspanya La Liga'da Real Madrid, Espanyol'u 4-0 mağlup ederek ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Madrid ekibi, böylelikle tarihindeki 35. lig şampiyonluğuna ulaştı.

La Liga'nın 34. haftasında lider Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Espanyol'u konuk etti. Rodrygo (2), Asensio ve Benzema'nın golleriyle sahadan 3 puanla ayrılan eflatun-beyazlılar, matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmiş olurken, en yakın takipçisi Sevilla'nın 17 puan önünde yer alıyor. Real Madrid bu galibiyetle 81 puana ulaşırken, 3. sırada yer alan ve 1 maçı eksik Barcelona'nın 63 puanı bulunuyor. Real Madridli futbolcular son düdükle birlikte gelen galibiyetin ardından, şampiyonluk coşkusunu da tribünleri dolduran taraftarıyla birlikte yaşadı.

Üst üste 5. galibiyetine ulaşan Real Madrid, 34 hafta sonunda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 81 puan topladı. Madrid ekibi, bu sezon 34 maçta 73 gole ulaşırken, tüm lig maçlarında kalede yer Courtois ise 14 maçta kalesini gole kapattı.

LİGDE 35. ŞAMPİYONLUK

La Liga'da son olarak 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Real, 1 yıl aranın ardından yeniden mutlu sona ulaştı. Bu sezonun 3. haftasında liderlik koltuğuna oturan Madrid ekibi, bu istikrarını sürdürerek bir daha koltuğu kaptırmadı. Bu sezon tarihindeki 35. Şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, bu alanda açık ara zirvede yer alırken, Barcelona'nın 26, Atletico Madrid'in 11 şampiyonluğu bulunuyor.

BENZEMA VE VİNİCİUS KATKISI

2021-2022 sezonunda kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Karim Benzema, attığı gollerle takımının şampiyonluğunda çok büyük rol oynadı. 34 yaşındaki Fransız forvet, 26 golle gol krallığı listesinde açık ara zirvede yer alırken, 11 de asiste imza attı. Benzema'nın hücumda bu sezon iyi anlaştığı Vinicius Junior ise 14 gol 12 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde de 14 gol attı.

SÜPER KUPA'DAN SONRA LİG ŞAMPİYONLUĞU

İspanyol devi Real Madrid, Ocak ayında oynanan Süper Kupa finalinde Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerek kupanın sahibi olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam eden eflatun-beyazlılar, yarı final ilk maçında 4-3 kaybettiği Manchester City'i 4 Mayıs günü konuk edecek. Madrid ekibi, o maçtan da final bileti alarak sezonu 3 kupayla kapatmak istiyor. Bu sezon Kral Kupası çeyrek final maçında yine Athletic Bilbao ile karşılaşan Real, 1-0 biten maçın ardından kupaya veda etmişti.

ANCELOTTİ TARİHE GEÇTİ

2013-2015 yıllarında da Real Madrid'de görev yapan Carlo Ancelotti, İspanya'daki ilk şampiyonluğuna ulaştı. 2013-2014 sezonunda Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası, 2014-2015 sezonunda UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın sahibi olan İtalyan çalıştırıcı, İspanya Süper Kupa'nın ardından bu sezonki 2. kupasına uzandı. Kariyerinde Milan ile Serie A, Chelsea ile Premier Lig, PSG ile Ligue 1 ve Bayern Münih ile Bundesliga şampiyonlukları yaşayan deneyimli teknik adam La Liga'da da şampiyon olarak 5 büyük ligde şampiyon olarak tarihe geçti.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

Real Madrid, 35. kez şampiyon
Real Madrid, 35. kez şampiyon
Real Madrid, 35. kez şampiyon
Real Madrid, 35. kez şampiyon

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Kaynak: İHA

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