Son Dakika Haberleri: Real Madrid, Benzema ile Kazandı

Real Madrid, Benzema ile Kazandı

1 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Real Madrid, sahasında Eibar'ı 2-1 yendi.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Real Madrid, sahasında Eibar'ı 2-1 yendi.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Eibar, 39. dakikada Marc Cardona'nın golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı ataklarını artıran Real Madrid'in galibiyet gollerini 59. ve 81. dakikalarda Karim Benzema attı. La Liga'da geçen hafta Huesca maçında olduğu gibi Eibar karşısında da takımına 3 puanı kazandıran Benzema, bu sezon ligdeki toplam gol sayısını 17'ye çıkardı. Fransız futbolcu, sezon boyunca (Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası da dahil) şimdiye kadar toplam 26 gol attı.

La Liga'da puanını 60'a çıkartan Real Madrid, üçüncü sıradaki yerini korurken, Eibar ise 39 puanda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:37 Kaynak: AA

İspanya, La Liga, Eibar, Real Madrid, Spor
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