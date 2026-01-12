Real Madrid'de Arbeloa Dönemi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Real Madrid'de Arbeloa Dönemi Başladı

Real Madrid\'de Arbeloa Dönemi Başladı
12.01.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid, Xabi Alonso'nun yerine Alvaro Arbeloa'yı teknik direktör olarak atadı.

Real Madrid, Xabi Alonso'dan boşalan teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini açıkladı.

Real Madrid'de Teknik Direktör Alvaro Arbeloa dönemi başladı. Eflatun-beyazlılar akşam saatlerinde Xabi Alonso ile yolların ayrıldığının açıklanmasından kısa süre sonra Arbeloa ile anlaşıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Alvaro Arbeloa'nın A takımın yeni teknik direktörü olduğunu kamuoyuna duyurarak, Haziran 2025'ten bu yana Real Castilla'nın teknik direktörlüğünü yaptığı ve 2020 yılından itibaren teknik adamlık kariyerini altyapıda geliştirdiği aktarıldı.

Arbeloa, futbolculuk kariyerinde Real Madrid'in tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde yer aldı. 2009-2016 yılları arasında formayı giyen Arbeloa, 238 resmi maçta forma giydi. Bu süre zarfında 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Kral Kupası, birer kez de La Liga şampiyonluğu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve İspanya Süper Kupası kazandı. Arbeloa, İspanya Milli Takımı'nın 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası ile 2 Avrupa Şampiyonası'nı (2008, 2012) kazanan kadrolarda yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Xabi Alonso, Real Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'de Arbeloa Dönemi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Uzatmalarda tam 3 gol El Clasico’yu kazanan Barcelona Süper Kupa’nın sahibi Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi
Hadise’nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk’ten Gazze hatırlatması Hadise'nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk'ten Gazze hatırlatması
Bina yöneticisinin feci sonu Kontrol etmek için çıktı, canından oldu Bina yöneticisinin feci sonu! Kontrol etmek için çıktı, canından oldu
Ters yöne giren araç dehşet saçtı Ters yöne giren araç dehşet saçtı

20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
19:45
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 21:35:34. #7.11#
SON DAKİKA: Real Madrid'de Arbeloa Dönemi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.