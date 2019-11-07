Real Madrid'in 18'lik yıldızı tarihe geçti

Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan 18 yaşındaki Brezilyalı forvet Rodrygo, Devler Ligi'nde gol atan en genç Brezilyalı oldu.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynandı. Gecenin en farklı skoruna Real Madrid, Galatasaray'ı 6-0 mağlup ederek ulaştı. Mücadelede İspanyol ekibinin genç yıldızı Rodrygo tarihe geçti. 18 yaşındaki Brezilyalı forvet, kariyerin ilk Şampiyonlar Ligi gollerini atıp hat-trick yaparken, Devler Ligi tarihinin gol atan en genç Brezilyalı futbolcusu olarak tarihe geçti.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu



Real Madrid: 6 - Galatasaray: 0



Paris Saint-Germain: 1 - Club Brugge: 0



B Grubu



Bayern Münih: 2 - Olympiakos: 0



Kızılyıldız: 0 - Tottenham: 4



C Grubu



Dinamo Zagreb: 3 - Shakhtar Donetsk: 3



Atalanta: 1 - Manchester City: 1



D Grubu



Lokomotiv Moskova: 1 - Juventus: 2



Bayer Leverkusen: 2 - Atletico Madrid: 1 - İSTANBUL