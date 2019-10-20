Son Dakika Haberleri: Real Madrid'in Galatasaray maçı kafilesi açıklandı
Son Dakika Spor Real Madrid'in Galatasaray maçı kafilesi açıklandı

Real Madrid'in Galatasaray maçı kafilesi açıklandı

36 dakika önce

İspanya temsilcisi Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında 22 Ekim Salı günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın kafilesi açıklandı.

Real Madrid'in Galatasaray maçı kafilesi açıklandı, System.String[]

İspanya temsilcisi Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında 22 Ekim Salı günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın kafilesi açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız teknik direktör Zinedine Zidane'ın 21 kişilik maç kafilesi duyuruldu.

Madrid ekibinde Galatasaray'a karşı oynayacak maç öncesi sakatlıkları nedeniyle Hırvat Luka Modric, Galli Gareth Bale ile İspanyol Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Nacho kafileye dahil edilmedi.

Türk Telekom Stadı'nda 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de Galatasaray ile karşılaşacak Real Madrid'in kafilesinde bulunan futbolcular şöyle:

Kaleci: Thibaut Courtois, Alphonse Areola, Diego Altube

Savunma: Daniel Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Alvaro Odriozola, Ferland Mendy

Orta saha: Toni Kroos, Carlos Casemiro, Federico Valverde, James Rodriguez, Isco

Hücum: Eden Hazard, Karim Benzema, Luka Jovic, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Rodrygo

Galatasaray, Real Madrid, Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:52 Kaynak: AA
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