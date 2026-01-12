Real Madrid, Xabi Alonso ile yollarını ayırdı

Real Madrid, Teknik Direktör Xabi Alonso ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İspanyol devi Real Madrid'de, Süper Kupa finali sonrası Xabi Alonso dönemi sona erdi. Eflatun-beyazlı kulüpten konuyla ilgili akşam saatlerinde resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Real Madrid CF ve Xabi Alonso arasında karşılıklı anlaşma ile kendisinin A takım teknik direktörlüğü görevine son verilmesine karar verildi. Xabi Alonso, Real Madrid efsanesi olduğu ve kulübümüzün değerlerini her zaman temsil ettiği için tüm Madrid taraftarlarının sevgisini ve hayranlığını her zaman kazanacaktır. Real Madrid her zaman onun evi olacaktır. Kulübümüz, Xabi Alonso'ya ve tüm teknik ekibine bu süreçteki çalışmaları ve özverileri için teşekkür eder ve hayatlarının bu yeni aşamasında kendilerine başarılar diler" denildi.

Brezilyalı teknik adam Carlo Ancelotti'nin 2024-2025 sezonu sonu itibarıyla kulüpten ayrılmasının ardından İspanyol teknik direktör Xabi Alonso koltuğu devraldı. İlk olarak Haziran ayında ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda takımın başına yer alan Alonso, yarı finalde Paris Saint-Germain'e kaybederek turnuvadan elendi.

Alonso yönetiminde La Liga'ya galibiyet serisiyle başlayan Real Madrid, ilk yenilgisini 7. haftada derbide Atletico Madrid'e karşı 5-2'lik skorla aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta 9 puan toplayan eflatun-beyazlılar, Liverpool ve Manchester City'e karşı mağlubiyet yaşadı. Real Madrid, Devler Ligi'nde lig aşamasında 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan topladı ve 7. sırada yer alıyor.

La Liga'da ilk yarıda oynanan 19 karşılaşmada ise 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans ortaya koydu. Bu süreçte 45 puan toplayan Real Madrid, lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Milli futbolcu Arda Güler de sezon başından itibaren Alonso'nun değişmez isimlerinden olurken, performansını da takımın galibiyetlerine yansıttı.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde 7-11 Ocak tarihleri arasında düzenlenen İspanya Süper Kupa'da yarı finalde Atletico Madrid'i 2-1 yenerek adını finale yazdıran Alonso'nun öğrencileri finalde Barcelona ile karşılaştı. Müsabakayı 3-2 kaybederek kupayı ezeli rakibine kaptırdı.

Xabi Alonso, futbolculuk kariyerinde birçok başarıya imza attığı kulüpte teknik direktörlük dönemi 7 ay sürdü. 44 yaşındaki teknik adam, 34 karşılaşmaya çıkarken 24 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 6 maçta ise mağlubiyet yaşadı. - İSTANBUL