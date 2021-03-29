Realme GT Neo; 31 Mart'ta Resmi Olarak Tanıtılacak! - Son Dakika

Realme GT Neo; 31 Mart'ta Resmi Olarak Tanıtılacak!

29.03.2021 18:20
Realme GT Neo; 31 Mart'ta Resmi Olarak Tanıtılacak!, System.String[]

Realme firmasının amiral gemisi GT Neo, 31 Mart'ta gerçekleşecek büyük bir lansman ile tanıtılacağı bildirildi. Cihaz resmi olarak tanıtılmadan önce, GeekBench listesinde göründü. Gelin hep birlikte özelliklerini inceleyelim!

Çinli akıllı telefon markası Realme; kendisi için stratejik öneme sahip olan akıllı telefonu GT Neo'nun lansmanına hazırlanıyor. Realme GT Neo akıllı telefon, Snapdragon 888 yonga seti ile çalışan, Realme GT 5G serisinin farklı bir varyantı olarak gösteriliyor.

Realme firması, GT Neo adlı amiral gemisi cihazının da içinde olduğu lansmanı, 31 Mart'ta Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirecek.

Tabi telefonun resmi lansmanından önce sızıntıları ortaya çıkmaya başlamıştı. Lansmanı az bir zaman kala Realme GT Neo adlı cihaz GeekBench listesinde yer aldı. Ayrıca şirket'in, başka bir akıllı telefonu da tanıtacağı bildirildi.

Realme GT Neo, Lansmandan Önce GeekBench Listesinde Yer Alıyor!

GeekBench listesine göre Realme GT Neo, sekiz çekirdekli ve 2 GHz temel frekansı olan bir ARM yonga seti ile gelecek. Cihazın Dimensity 1200 yonga seti ile geleceği daha önce açıklanmıştı. Cihaz, 12GB RAM kapasitesine sahip olacağı bildirildi. Belirtilen bu RAM kapasitesi cihazın en üstün özelliği olacak.

Akıllı telefon ayrıca en son Android 11 işletim sistemi ile çalışacak. Karşılaştırma puanlarına gelince, tek çekirdekli performans için 975 puana ve çok çekirdekli karşılaştırma ölçütü için 3320 puana sahip olduğu açıklandı.

Hatırlamak gerekirse, cihaz RMX3116 model numarasına ve 6.55 inçlik kavisli bir ekrana sahip olacak. Cihazın gövdesinin altında 4.400 mAh güçlü bir bataryaya sahip olacak. Ayrıca 5G bağlantı desteği ile birlikte gelecek.

Şirketin 31 Mart'taki Lansmanda Farklı Cihazlarda Tanıtacak!

Realme GT Neo adlı amiral gemisi cihazın dışında, Realme V serisi adı altında başka bir akıllı telefon serisi piyasaya süreceği konuşuluyor. Cihaz, Realme V13 5G adıyla gelecek. Realme V13 5G, 7nm üretim sürecine dayanan Deminsity 700 5G yonga seti ile çalışacak. Yonga seti, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile eşleştirilmiştir. Ayrıca 256 GB yerleşik depolama alanına sahip bir varyant da görebiliriz.

Cihazın arkasında dörtlü kamera kurulumu olacak, ne yazık ki sensörler hakkında bilgi açıklanmadı. Cihaz ayrıca, 90Hz yenileme hızına sahip bir delikli ekranla birlikte geleceği söyleniyor.

Yazılım cephesinde, Realme UI 2.0 dış görünümü olan bir Android 11 işletim sistemini göreceğiz. Cihaz kasasının altında, 5.000 mAh bataryayı destekleyecek. Fiyatlandırma açısından, cihaz 230$ - 300 $ ve ülkesine göre vergi miktarı ile piyasada yerini alacak.

Realme GT Neo; 31 Mart'ta Resmi Olarak Tanıtılacak!

Çin Halk Cumhuriyeti, Münir Karaloğlu, 31 Mart, 5G, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Realme GT Neo; 31 Mart'ta Resmi Olarak Tanıtılacak! - Son Dakika


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