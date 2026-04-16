Reborn Collective’ten Bali’de kişiye özel longevity kampı

16.04.2026 14:11
Reborn Collective, Scientific Wellness yaklaşımıyla hazırlanan kişiye özel Longevity Bali Kampı’nı İstanbul’da düzenlenen lansmanla tanıttı.

Sağlıklı yaş alma ve bütüncül dönüşüm alanında yenilikçi çalışmalarıyla dikkat çeken Reborn Collective, kişiye özel olarak tasarlanan Longevity Bali Kampı’nı İstanbul’da düzenlenen özel bir davetle tanıttı. Scientific Wellness yaklaşımını temel alan program, katılımcılara hem fiziksel hem zihinsel hem de ruhsal dönüşüm sunmayı hedefliyor.

BİLİMSEL YAKLAŞIMLA KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK DENEYİMİ

Vadistanbul’da gerçekleştirilen lansmanda tanıtılan Longevity Bali Kampı, klasik wellness anlayışının ötesine geçerek her bireyin biyolojik ihtiyaçlarına göre şekillendirilen bir program sunuyor. Epigenetik ve nutrigenetik analizler, fonksiyonel tıp değerlendirmeleri ve kişiselleştirilmiş beslenme protokolleriyle katılımcıların hücresel düzeyde yenilenmesi hedefleniyor.

Program kapsamında inflamasyon yönetimi, hormonal denge, metabolik esneklik, uyku düzeni ve stres kontrolü gibi başlıklar bilimsel verilerle ele alınırken, katılımcılara sürdürülebilir bir yaşam modeli kazandırılması amaçlanıyor.

BALİ’DE DOĞA VE BİLİM BİR ARAYA GELİYOR

Bali’nin doğal ortamında gerçekleştirilecek kamp, doğayla iç içe deneyimler, nefes ve meditasyon çalışmaları ile destekleniyor. Katılımcılar kamp öncesi ve sonrası yapılan sağlık analizleriyle süreçteki değişimleri somut verilerle gözlemleyebilecek.

Reborn Collective Kurucusu Uzm. Bio. Dr. Çiğdem Üregen, longevity kavramının yalnızca uzun yaşam değil, sağlıklı ve dengeli bir yaşam anlamına geldiğini belirterek, kişiye özel sağlık planlarının önemine dikkat çekti.

SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM VURGUSU

Program, sadece bireysel dönüşümü değil, sosyal faydayı da odağına alıyor. Kamp gelirinin bir bölümü kız çocuklarının eğitimi ve otizmli bireylerin topluma kazandırılmasına yönelik projelere aktarılacak.

Reborn Collective, epigenetik ve yaşam tarzı tıbbını bir araya getirerek bireylerin potansiyellerini en üst seviyede yaşamalarını hedefleyen sürdürülebilir bir sağlık modeli sunmayı amaçlıyor.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama geldi
’Sahte sertifika’ operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var 'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
